"رولز-رويس بريتانيا".. بيك أب فاخرة تعبر عن روح النشوة



رولز-رويس بريتانيا رولز-رويس بريتانيا

بكل تأكيد ستكون علامة "رولز رويس Rolls-Royce" البريطانية الشهيرة بسياراتها الفارهة أبعد ما يكون عن احتمال تقديم "شاحنة" أو "بيك أب"، لكن هذه الحقيقة لم تحد من خيال المصمم الشاب والموهوب "ترافيس يانغ" الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث ابتكر تصميمًا يحمل توقيعه لسيارة رولز رويس "بريتانيا".



ويجمع التصميم الرقمي للسيارة بين النسب والأبعاد الكبيرة والضخمة، وبين لغة التصميم التي تستخدمها "رولز-رويس" بشكل عام، وبين الحوض الخلفي المغطى بالخشب، مما يجعل "البيك أب" البريطانية فائقة الفخامة.



ووفقًا للتصميم، يبلغ طول بريتانيا 5500 مم مما يجعلها أطول قليلاً من "سبيكتر" ويمنحها حضورًا قويًا على الطريق.. كما يضع الخلوص الأرضي الكبير "كولينان" في مأزق، وذلك بفضل محاور الأبواب والجنوط ذات القطر الكبير.

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الميزة الأكثر لفتًا للانتباه في هذا التصميم التخيلي هي غطاء المحرك الطويل جدًا، والذي يمنح السيارة مظهر اليخت.. كما يلاحظ أن النسخة التخيلية تم تصورها على أنها كهربائية، مما يعني أنه يمكن استخدام كل هذه المساحة في المقدمة لمساحات تخزين إضافية، ربما تكون أعلى في سعتها من الصندوق الخلفي نفسه.تحتفظ الواجهة الأمامية في رولز رويس "بريتانيا" بشبكة البانثيون المضيئة وشعار روح النشوة، على الرغم من تغطية الشبكة.. إلا أن الفتحات الكبيرة تكشف أسفل المصابيح الأمامية على طراز "فانتوم Phantom" عن جزء من التعليق.كما تجعل مصابيح LED المثبتة على السقف أن تجعل السيارة تبدو أكثر ميلًا إلى المغامرة، على الرغم من أن زاوية الرؤية من المحتمل أن تكون مشكلة كبيرة في سيناريوهات القيادة على الطرق الوعرة.وترتبط أقواس العجلات ذات الشكل الصندوقي بالعتب الجانبي المضيئ كلمسة مستوحاة من السيارات الكلاسيكية من القرن الماضي، وهو ما ينطبق أيضًا على أحزمة غطاء المحرك.خلف المقصورة ذات المقعدين والتي تبدو ضيقة إلى حد ما لمثل هذه السيارة الطويلة، نجد صندوق خلفي مغطى بالخشب عالي الجودة، أشبه بالسطح الخلفي "قارب الذيل" الذي تبلغ تكلفته 28 مليون دولار.أخيرًا، يتميز الجزء الخلفي الواضح بمظهر رولز-رويس النموذجي مع مصابيح خلفية LED وباب خلفي بارز يواصل المعالجة ثنائية اللون.لن يكون لسيارة "رولز رويس بريتانيا" أي وجود في الحياة الواقعية، لكنها تقترح بعض الجماليات لسيارة "بيك آب" فاخرة خيالية.. وكمشروع لطالب تصميم يبلغ من العمر 19 عامًا، فإنه يخدم الغرض من استكشاف المجهول، بدلاً من اقتراح شيء قابل للتنفيذ.على أي حال، لا يسعنا إلا أن نتساءل كيف سيستجيب مسؤلو Rolls-Royce للعملاء الأثرياء حقًا إذا طلبوا سيارة بيك آب من هذا القبيل.