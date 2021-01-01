بتصميم جديد كليا صور تجسسية للجيل القادم من "بي إم دبليو X2"



بي إم دبليو X2 بي إم دبليو X2

في أكتوبر 2017، كشفت صانعة السيارات الألمانية "بي ام دبليو BMW" عن نسخة الإنتاج الأولى من سيارتها "X2" والتي تعتبر بديلا رياضيا لأيقونتها "X1".. ومؤخرا التقطت عدسات المصورين بعض الصور التجسسية للجيل القادم من الكروس أوفر صغيرة الحجم والتي تأتي بتصميم جديد كليا.



المظهر الخارجي



كانت عدسات المصورين قد رصدت السيارة للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، وبالرغم من اخفاء ملامحها بالأغطية المموهة بشكل كامل إلا أنها تظهر بتصميم جديد تماما.

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من المنتظر أن تتبنى X2 خط سقف وتصميم مستوحى من السيارة X4 وبذلك يختلف الشكل الخارجي للجيل الجديد عن الجيل السابق الأكثر تقليدية وذي التصميم الصندوقي.بالنسبة للحجم، يمكن أن تزداد الأبعاد للجيل الجديد مقارنة بالسابق، وذلك تعويضا لغياب شقيقتها X4 التي تثار الشائعات حول خطط الشركة لوقف إنتاجها.وبالرغم من إخفاء كافة التفاصيل الدقيقة للتصميم الخارجي إلا أن تصميم الشبكة المغلقة والملصق المكتوب عليه "سيارة كهربائية" الذي يوجد على الأبواب يجعلنا نشك أنها الإصدار iX2 الكهربائي بالكامل!منظومة القوةمن المقرر بناء X2 على منصة FAAR الخاصة بالعلامة الألمانية، مما يسمح لها باستيعاب أنواع مختلفة من المحرك.من المحتمل أن تتشارك iX2 بعض المكونات الميكانيكية مع iX1 والتي تأتي بمحرك مزدوج بقوة 313 حصان وعزم دوران 494 نيوتن متر، ومن المتوقع أن تقدم بي إم دبليو إصدارات iX2 و iX1 بنسخة ذات محرك واحد وبنظام الدفع الأمامي للعجلات.لم تفصح الشركة حتى الآن عن المحرك الخاص بـ X2 الجديدة، لكن من المتوقع أن تقدم نفس منظومة القوة الخاصة بـ X1 الجديدة والتي تأتي بمحرك أساسي رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادرا على توليد قوة 241 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.ومن المتوقع عودة الفئة M35i مع الجيل القادم من X2 ومن المحتمل أن تقدم بمحرك بقوة أكثر من 300 حصان.تشير بعض الشائعات إلى أن الشركة قد تبدأ في إنتاج x2 الجديدة في نوفمبر العام الجاري 2023، لذلك من المحتمل أن تظهر رسميا منتصف العام.لا نتوقع طرحه للبيع في الولايات المتحدة حتى أوائل عام 2024 ، وهو ما سيحل محل الجيل الأول X2 الذي تم طرحه للبيع لأول مرة لعام 2018.