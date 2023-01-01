سعر الذهب اليوم الأحد 1-1-2023 خلال بداية التعاملات في الصاغة

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2023، وذلك بعد آخر انخفاض شهده سعر الذهب عيار 21 بقيمة 30 جنيهًا في سعر جرام الذهب داخل سوق الصاغة المصرية، جاء ذلك على خلفية قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، وعلى الصعيد العالمي شهدت أسعار الذهب استقرارا في سعر أونصة الذهب، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.



سعر الذهب بيع وشراء اليوم الأحد 1 يناير 2023

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير مع بداية العام الجديد



ويقدم «المصري اليوم» في السطور التالية آخر تحديثات سعر الذهب الآن في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير وبداية العام الجديد 2023، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 1 يناير، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.

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