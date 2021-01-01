أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يناير

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كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية خلال شهر يناير الحالي، ومن أبرزها 9 اقترانات وزخة شهب و بدر ومحق واستطالة.



وقال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، يرجى الوضع في الاعتبار إن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



ولخص تادرس الأحداث الفلكية خلال شهر في عدد من الظواهر هي:

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3-2 يناير - القمر والثريايقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) - وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع .. يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور .يقترن القمر مع حشد الثريا عند دخول الليل يوم 2 يناير ويظلا متجاوران في السماء حتى غروب القمر بعد الـ 3:30 صباحا تقريبا من فجر يوم 3 يناير .4-3 يناير - القمر والمريخيقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) عند دخول الليل مساء يوم 3 يناير ، حيث نراهما متجاوران في السماء حتى غروب المريخ بعد الـ 4:20 تقريبا من فجر يوم 4 يناير .4-3 يناير - زخة شهب العوائياتوهي من الزخات الشهابية المتوسطة ، يطلقون عليها الرباعيات نسبة الى كوكبة (رباعيات موراليس Quadrans Muralis) القديمة التي تم حذفها من قبل الإتحاد الدولي الفلكي عام 1922 وكانت تقع بين كوكبتي العواء والتنين .يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهاب في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو ، وهي ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1 تم اكتشافه عام 2003 ، سيحجب القمر الأحدب معظم الشهب الخافتة هذا العام ، وعموما يكون أفضل وقت لرؤية زخات الشهب بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة ، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Bootes) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء .7-6 يناير - إكتمال القمر (بدر جمادى الأخر)يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 يناير ويبلغ لمعانه 100 % تقريبا ، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي 7 يناير.جدير بالذكر ان القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع ادراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين ، يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذئب حيث كانت الذئاب الجائعة تعوي خارج البيوت .كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم وقمر بعد عيد الميلاد (الكريسماس)، ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .8-7 يناير - القمر وبولوكسيقترن القمر مع النجم Pollux في برج الجوزاء (التوأمان) بعد غروب شمس يوم 7 يناير ، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 8 يناير ، مع العلم بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية .من الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسي يدور حول النجم بولوكس عام 2006 .9-8 يناير - القمر وخلية النحليقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا ويبلغ عمره 600 مليون سنة ، وصفه بيطليموس "بأنه سحابة مجسمة في كوكبة السرطان" كما رصده جاليليو عام 1609 لأول مرة بالتلسكوب وتمكن من رؤية 40 نجما فقط ، يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند شروق القمر مع خلية النحل في الـ 7:00 مساءا تقريبا يوم 8 يناير ، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس يوم 9 يناير ، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة في اجواء المدينة ، لذا يتطلب الأمر إستخدام تلسكوب صغير18 يناير - القمر وقلب العقربيقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب .يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق في الـ 4:00 صباحا في ذلك اليوم قبل شروق الشمس ، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.21 يناير - القمر الجديد (محاق شهر رجب)يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة22 يناير - الزهرة وزحليقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروبهما في الـ 7:00 مساءا تقريبا ، علما بانه يمكن رؤية الكوكبين متجاورين باتجاه الغرب في الفترة من 20 إلى 24 يناير .يكون الزهرة أسفل زحل حتى يوم 22 ثم أعلى زحل بدأ من يوم 23 حيث يبدأن في التباعد في الأيام اللاحقة23 يناير - القمر والزهرة و زحليقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في اقتران ثلاثي بديع ، حيث نراهما بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروب الكوكبين أولا في الـ 7:00 مساءا تقريبا .26-25 يناير - القمر والمشترييقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساءا في اليوم الأول ، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثاني ، علما بأن القمر يكون أسفل المشتري يوم 25 يناير ، ثم أعلى المشتري يوم 26 يناير .30 يناير - استطالة عطارديصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم ، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى ان يختفي في زخم ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .31-30 يناير - القمر والثريا والمريخيقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة ، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى ، فيترائى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31 ، يظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ 1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول، ثم في الـ 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثاني ..