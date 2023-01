تعرف على فوائد الصمغ العربي

الصمغ العربي الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي لمرض السكري



يساهم استهلاك المُكمّلات الغذائيّة للصمغ العربي في خفض مستويات السكر في الدم عبر تقليل مستوى سكر الدم الصياميّ، ومستوى سكر الدم التراكمي لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إضافة إلى تَحسينِ مستوى الدُّهون ومُؤشِّر كُتلَة الجِسم لديهم، وذلك حسب ما أشارت له دراسةٌ نَشَرَتها مَجَلّة Functional Foods in Health and Disease عام 2017، إِلّا أَنّ هذا التّأثير يَحتاج المَزيد مِن الّدراسات لإِثباتِه.



ومن جانب آخر يجدر التنويه إلى أنّ تناول الصَمغ العربي من قِبل مرضى السكّري مع تناولهم للأدوية قَد يَتَسَبَّب بِتَقليلِ مستوى سُكَّرِ الدّم، وبالتالي يُوصى استشارة الطبيب لاحتمالية الحاجة لتغيير جرعات هذه الأدوية، لمعرفة المزيد حول ذلك يمكنك قراءة فقرة أضرار الصمغ العربي الموجودة أدناه.

فوائد الصمغ العربي لتخفيف الوزن يمكن لاستهلاك مَطحُون صَمغ الأَكاسيا يوميًا أن يُساعِد عَلى تَقليل الوَزن، وذلك بحسب ما ذكرته الدراسات الأولية.فوائد الصمغ العربي للضغط يرتبط تناول الصمغ العربي بخفض مستوى ضغط الدم الناجم عن الإصابة بالفَشَل الكَلَويّ المُزمِن وذلك بحسب ما أشارت له دراسة أولية أجريت على الفئران نَشَرَتها مَجَلَّة Phytomedicine عام 2011 ولكن ما تزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات لمعرفة كيفية حدوث هذا التأثير.فوائد الصمغ العربي للكبد يساعد الصمغ العربي على تَعزيز نشاط مُضادّات الأَكسَدَة في الكَبِد وذلك حسب ما أَشارَت له دِراسَةٌ أوليّةٌ أُجريت على الفئران ونَشَرَتها مَجَلّة IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences عام 2017،كما قد يساهم الصَّمغ العَرَبي في الحِفَاظِ عَلى صِحَّةِ الكَبِد لَدى المُصابين بِمَرَضِ الكَبِدِ الدُّهنِيّ غَيرِ الكُحُولِيّ وذلك بحسب ما أَشارَت له دِرَاسة أُخرى أولية أجريت على الفئران ونَشَرَتها مَجَلّة Current Developments in Nutrition عام 2019.فوائد الصمغ العربي للمعدة يمكن للصمغ العربي أن يُخَفِّف من اضطِرَاباتِ المَعِدَة والحُنجَرَة؛ إذ غالباً ما تستخدم المَوادّ ذات القِوام اللّزِج مثل هذا الصمغ العربي للتَخفيف مِن التَهَيُّج والالتِهاب.فوائد الصمغ العربي للمفاصل أَشارَت دراسة صغيرة أُجرِيَت عَلَى 40 مصاباً بالتِهابِ المَفَاصِلِ الروماتويدِي ممّن تَتَراوَح أعمَارَهُم بَينَ 18 و70 عامَاً، ونُشِرَت نَتائِجها في مَجَلَّة International Journal of Rheumatology عام 2018 إِلى أَنَّ استهلاكهم للصّمغ العَرَبي قد يُخَفِّف مِن أَعرَاضِ التهاب المفاصل وشدّته؛ حيث إنّه يقلل من مستوى عامل نخر الورم ألفا، وانتفاخ المفاصل والأربطة، ويُساهم في تحسن وظائف المناعة.فوائد الصمغ العربي لفقر الدم أَشارَت دِرَاسَة صغيرة نَشَرَتها مَجَلَّة BMC Hematology عام 2017 واُجرِيَت عَلَى 47 شَخصَاً تَتَراوَح أَعمارهم بين 5 إلى 50 عاماً من المصابين بفقر الدم المنجلي إِلى أَنَّ مطحون الصّمغ العَرَبِيّ يمتلك خَصائِصَ مُضادَّة للأَكسَدَة مِن شَأنِها أن ترفع مُستوى مُضادّات الأَكسَدَة لَدَى مَرضَى فَقر الدَّم المنجَلِي إضافة إلى خفض المؤشرات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، وبالتالي تَحسين الحالة الصحيّة للمصابين بفَقر الدَّم المنجَلِي، وبَعضِ الحالات الصحِّيَّة الأُخرى النّاجِمَة عَن هذا الإِجهادِ التَّأَكسُدي.فوائد الصمغ العربي للكوليسترول أَشارَت دِرَاسة نَشَرَتها مَجَلَّة Frontiers in Physiology عام 2015 وأُجرِيَت عَلى 110 مُصاباً بفرط شحميات الدم إِِلى أَنَّ مطحون الصّمغ العَرَبِيّ قَد يُساهِم في تَقلِيلِ مُستَوى الدهون مثل؛ الكُوليسترول الكُلّي، والكوليسترول الضارّ، والدُّهون الثلاثِيَّة مقارنة مع عدم استهلاكه، ويَعود ذلك إِلى مُحتَواه العالي مِن الأَليافِ، وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك حاجةً للمزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير.أضرار الصمغ العربي درجة أمان الصمغ العربي يُعدّ صَمغ الأَكاسيا غالباً آمناً لِمُعظَمِ البالِغِين عِندَ تَناوُلِهِ بنسبه المَوجُودَة في الأَطعِمَة، بينما من المحتمل أمان استهلاكه كَمَادَّة دَوائِيَّة، وقَد يُؤَدِّي إِلى بَعضِ المَشاكِلِ الطّفِيفَة لِلبَعض، كالإِصابَةِ بِالغازاتِ، والانتِفاخ، والغَثَيان، والإسهال، ويَجدِر التَّنبِيه إِلَى أَنَّه لا توجَد مَعلوماتٍ كافِيَة حَولَ أَمانِ تَناوُلِهِ لِلحامِلِ والمُرضِع، ولذلك يُفضّل تَجَنُّبِه من قِبلهنّ.محاذير استخدام الصمغ العربي توجد بَعض الحالاتِ الصحِّيَّة الَّتي مِنَ الأَفضَلِ لِمُصابيها أَخذ الحِيطَةِ والحَذَرِ عِندَ تَناوُلِهِم للصَّمغِ العَرَبِيّ، ومِن هذِهِ الحالاتِ الصحِّيَّةِ ما يَأتي:مرضى الربو: يُعدّ مَرضى الرَّبُو أكثر عُرضَةً للإِصابَةِ بِالحَساسِيَّةِ عِندَ استِخدامِهِم لِلصَمغِ العربي؛ نتيجة محتواه من حبوب الطلع (بالإنجليزية: Pollen). الأشخاص المصابون بالحساسية: إذ إِنَّ الأَشخاصِ المُصابِين بِالحَسَاسِيَّةِ تِجاهِ بَعضِ أَنواعِ النَّباتاتِ كَالشيلم المزروع (بالإنجليزيّة: Rye)، والكِلاَجَة (بالإنجليزيّة: Quillaja) قد يُسَبِّب تَناوُلِهِم للصَّمغِ العَرَبِيَ حدوث ردِّ فعل تحسسيّ لديهم.مرضى السكّري:قَد يَتَسَبَّب الصَمغ العربي بِتَقليلِ مستوى سُكَّرِ الدّم، ولِذلك يَجِب استشارة الطبيب لاحتمالية الحاجة لتغيير جرعات أدوية السكري.الأشخاص الّذين سيخضعون لعمليّاتٍ جراحيّة:نَظَرَاً إِلى أَنَّ الصمغ العربي قَد يُقَلِّل مستوى سُكَّر الدَّم، فَقَد يؤثر في مستويات سكر الدم أَثناءَ العَمَلِيَّةِ الجِرَاحِيَّةِ وَبَعدَهَا، لِذلِك يُفَضَّل التَّوَقُف عَن تَنَاوُلِهِ قَبلَ مَوعِدِ العَمَلِيَّةِ المُقَرَّر بِأُسبوعَين.التداخلات الدوائية مع الصمغ العربي في الحَقيقَةِ هُناك بَعضَ الأَدوِيَةِ الَّتي قَد تَتَداخَل مَع الصَمغِ العربي، كَالمُضادّاتِ الحَيَوِيَّةِ التي تتداخل معه بدرجة كبيرة، مِثل: الأَموكسيسيلين (بالإنجليزيّة: Amoxicillin)، فَالصمغِ قَد يَمنَع الجِسم مِن امتِصاصِهِ، ولِتَجَنُّب هذا التفاعُل يُفَضَّل تَنَاوُل الصمغ العربي قَبلِ 4 ساعاتِ مِن تَنَاوُلِ المُضادّ الحَيَوِيّ.أسئلة شائعة حول الصمغ العربي ما فوائد الصمغ العربي للظهر؟ لا تَتَوَفَّر مَعلوماتِ حَتّى الآن حَولَ فَوائِدِ الصَّمغِ العَرَبِيّ للظَّهر.ما فوائد الصمغ العربي للحامل والنفاس؟لا تَتَوَفَّر مَعلُوماتِ حَولَ فَوائِدِ الصمغِ العَرَبِيّ للحامِل والنفاس، كما يَجدِر التَّنبيه إِلى أَنَّهُ لا توجَد مَعلوماتٍ تُشير أيضاً إِلى دَرَجَةِ أَمانِ استِخدامِهِ خِلال الحَمل والرِّضاعَة لِذلِك يُنصَح بِتَجَنُّبِه.ما فوائد الصمغ العربي لالتهاب البروستاتا؟لا تَتَوَفَّر مَعلومَات حَولَ فَوائِدِ الصَّمغِ العَرَبِيّ لالتِهابِ البروستاتا حَتَّى الآن.ما فوائد الصمغ العربي للعظام؟لا تَتَوَفَّر مَعلومات حَولَ فَوائِد الصَّمغِ العَرَبِيّ للعِظامِ.ما فوائد الصمغ العربي للقولون؟لا تَتَوَفَّر مَعلومات حَولَ فوائد الصمغ العربي للقولون.هل فوائد الصمغ العربي للكلى موجودة؟ توجد بعض الفوائد الصحية المحتملة للصمغ العربي للكلى في حالات أمراض الكلى المزمنة، وذلك حسب دراسة أجريت على 36 شخصًا مصابًا بمرض الكلى المزمن، ونُشرت عام 2017 في مجلة (International Journal of Nephrology)، ولكنّ الأمر ما زال بحاجةٍ للمزيد من الدراسات لإثباته.ما فوائد الصمغ العربي للبشرة؟ للصمغ العربي فوائد محتملة للبشرة، لكونه قد يُخفف من التهابها.ما هي طريقة استخدام الصمغ العربي؟صادَقَ الاتِّحاد الأُوروبِيّ عَلى استِخدامِ الصمغ العربي في الصناعاتِ الغِذائِيِّةِ، بِالإِضافَةِ إِلى أَنَّ الهَيئَةِ المَسؤولَةِ عَن وَضعِ تَشريعات وقوانين وأَنظِمَةِ الدِّستورِ الغِذَائِيّ قَد صادَقَت عَلَيهِ أَيضَاً، إذ نَظَراً إِلى خَصائِصِ الصمغ العربيّ المُمَيَّزَة، كمُستَحلَبٍ، ومُثبّت، ومُثَخّن، والَّتي ذَكَرنا بَعضَها سابِقاً،يمكن استخدامه كما يأتي: كمُكون في العَديدِ مِنَ الأطعمة الغِذائِيَّةِ، كَالآيس كريم، والجيلي، والحَلوَى، والمَشروبات الغازِيّة، والمَشروبات الأُخرَى، والشَّراب، والعِلك، ونَظَرَاً إِلى خَصائِصِهِ القابِلَةِ لِتَكوِينِ غِشاء فَهُوَ يُعَدّ جَيِّدَاً لتكوين طبقة تغلف الحَلَوِيَّات.مناسب للاستخدام كَأحد المواد المُضافَةٍ إِلى الأَطعِمَةِ، لأنه يزيد من مُدَّةِ المحافظة على بقاء النكهة.يُستَخدَم في الصناعاتِ الدوائِيَّةِ والأَعشابِ الطبّيّةِ، حيث إنّه يُغَلِّف أَقرَاصِ الأَدوِيَةِ المُختَلِفَةِ وَأَقراصِ الَمصِّ.شربه أو استخدامه للطهي، إذ توجد فوائد لشرب الصمغ العربي أو استخدامه في الطهي.ولكن قبل استخدام الصمغ العربي، يُنصَح باستِشارَةِ الطَّبيبِ أَوَّلَاً إِذا كان الشَّخص يَتَناوَل الأَدوِيَةِ في حَال أَرادَ استهلاكه كَمُكَمِّلاتٍ غِذائِيَّةٍ.