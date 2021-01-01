النساء اللواتي يعتقدن أن لديهن "كوفيداً طويل الأمد" ربما يعانين من حالة أخرى!

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يقول خبراء إن النساء اللواتي يعتقدن أن لديهن مرض "كوفيد طويل الأمد" يمكن أن يعانين في الواقع من حالات تميز فترة اليأس.



ويحذر الأطباء من أن أعراض كليهما متشابهة جدا - تعب وآلام في العضلات وضبابية في الدماغ - .



وتشير بيانات المراقبة إلى أن غالبية المصابين بفيروس "كوفيد طويل الأمد" هم من النساء. وقالت الدكتورة لويز نيوسون، طبيبة عامة وخبيرة في سن اليأس في سوليهول، إن النساء اللواتي يعانين من هذه الأمراض الغامضة قد يحتاجن فقط إلى أدوية تعمل على انقطاع الطمث.

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وقالت نيوسون لصحيفة التلغراف: "لا يوجد اختبار تشخيصي لفيروس "كوفيد الطويل الأمد" وغالبا ما تكون الأعراض مشابهة جدا لانقطاع الطمث. العديد من النساء اللواتي يشتكين من مرض "كوفيد الطويل" هن في منتصف وأواخر الأربعينيات من العمر، لذلك يبدو من المنطقي النظر إلى الأشياء الواضحة أولا، مثل ما إذا كنّ بالفعل يعانين من انقطاع الطمث".وأضافت: "سأكون سعيدة جدا لأن أكون مخطئة، إذا لم يشعر أي منهن بتحسن بعد العلاج التعويضي بالهرمونات، لكن في الوقت الحالي لا أحد ينظر إلى هذا على أنه احتمال".ويحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف الدورة الشهرية للمرأة - عادة ما بين سن 45 و55 - وهي جزء طبيعي من الشيخوخة. وهو ناتج عن انخفاض في مستويات الهرمونات، مثل الإستروجين.ويعاني حوالي سبع من كل 10 نساء من أعراض يمكن أن تكون شديدة وتعطل الحياة اليومية. وتشمل صعوبة النوم والدوخة والصداع - والتي تتداخل مع مرض "كوفيد طويل الأمد".ولكن ليست الأعراض الغامضة والتركيبة السكانية المماثلة هي فقط التي تجعل الخبراء يعتقدون أن بعض النساء اللاتي يعانين من مرض كوفيد لفترة طويلة يعانين بالفعل من انقطاع الطمث.وتعتقد نيوسون أيضا أن عدوى "كوفيد" يمكن أن تدفع النساء إلى سن اليأس مبكرا.وبعد الإصابة بـ "كوفيد" أو تلقي اللقاح، أبلغت آلاف النساء عن تغييرات في فترات الحيض.ومع ذلك، فقد وجدت الدراسات أنه بينما قد ترى النساء أن الدورة الشهرية تزداد ببضعة أيام بعد تناول جرعتين، إلا أنها مجرد صورة مؤقتة.وبالإضافة إلى "كوفيد"، يمكن أن تؤدي أنواع العدوى الأخرى مثل النكاف والسل والملاريا إلى انقطاع الطمث المبكر.وقالت نيوسون: "في وقت مبكر جدا، كانت الكثير من النساء يقلن أن فتراتهن تتغير ولكننا نعلم أيضا أن أي عدوى يمكن أن تؤثر على المبايض لدينا. أول شيء يفعله مبيضنا هو إيقاف التشغيل وهذا أمر جيد، ولكن قد يعني ذلك أن الجسم لم يعد ينتج الهرمونات الصحيحة ويمكن أن تصبحي في فترة ما قريبة من سن اليأس. رأينا الكثير من النساء في العيادة، وهن في فترة ما قرابة سن اليأس".ونصحت الطبيبة النساء بتتبع أعراضهن والأيام التي يشعرن فيها "بالعصبية أو الإرهاق أو الألم" ومراقبة ما إذا كانت هذه تتفاقم بمرور الوقت.