يفندون علماء ان أسطورة ضرورة احتواء النظام الغذائي على كمية كبيرة من الخضار

أجرى علماء معهد القياسات الصحية والتقييم المستقبلي بجامعة واشنطن، دراسة لتقييم الأدلة على المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين وتناول اللحوم الحمراء، و كمية الخضار في النظام الغذائي.
وتشير مجلة Nature Medicine، إلى أن تقييم علاقة العادة بمرض معين كان بنجمة واحدة إلى خمس نجوم.
وقد أسفرت النتائج عن تصنيف العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة بخمس نجوم، ما يعني وجود دليل قوي على العلاقة بين السبب والنتيجة. أما العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وسرطان القولون فقيمت بنجمتين فقط، أي أن الأدلة عن هذه العلاقة ضعيفة او متناقضة.
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