يعتبر «حصان تشارلي» هو العرض الأول لانسداد الشرايين

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قد يكون الشعور بإحساس معين بعد المشي، علامة تحذير على أن الكوليسترول يسيطر على الشرايين؛ ومن الضروري علاج ارتفاع الكوليسترول قبل أن يتطور إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.



وفي حين أن المادة الدهنية غالبًا ما تحجم عن إظهار الأعراض، يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية بمجرد تراكم الكوليسترول في الشرايين، يمكن أن تظهر إحدى العلامات الدالة على هذه العملية في ساقك، وترك مستويات عالية من الكوليسترول تتراكم بهدوء في الشرايين يعزز تراكم الترسبات في هذه المنطقة؛ وبصرف النظر عن الكوليسترول، فإن اللويحات عبارة عن مزيج من المواد الدهنية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين.



وبمجرد احتواء الشرايين على الكثير من هذا المزيج الخطير، تصبح سميكة وصلبة؛ ولا يمثل هذا خبرًا جيدًا لتدفق الدم، حيث تتعرض ساقاك للضربة، مما قد يؤدي إلى ظهور الأعراض "الأولى".

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"حصان تشارلي"ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى ساقيك في بعض الأحيان إلى حالة "شائعة" تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي، يمكن أن يكون "العَرَض الأول" الناتج عن داء الشرايين المحيطية هو إحساس غير مريح يُعرف باسم "حصان تشارلي".ويصف تشارلي هورس، أو تشنج العضلات، التشنجات التي يمكن أن تحدث في أي عضلة في الجسم، ولكن غالبًا ما تحدث في الساق؛ وعندما تكون العضلة في حالة تشنج، فإنها تنقبض دون تحكم منك ولا تسترخي كما أن هناك علامة أخرى منبهة لتراكم الكوليسترول في الشرايين هي أن آلام الساق تزداد بعد المشي أو ممارسة الرياضة. وكلما زاد الجهد أو النشاط ، زاد الألم سوءًا، وبصرف النظر عن الألم في ساقيك، يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية في النهاية في ظهور أعراض أخرى ، بما في ذلك:أعراض أخرى لانسداد الشرايين :ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة ، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاءبرد الجلد على قدميكاحمرار أو تغير لون بشرتكعدوى أكثر تواتراتقرحات أصابع القدم والقدم التي لا تلتئم.لسوء الحظ، لا يسبب داء الشرايين المحيطية دائمًا العديد من الأعراض الملحوظة مما يجعل من الصعب الشعور بها على غرار ارتفاع الكوليسترول في الدم .