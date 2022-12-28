سعر الدولار اليوم في البنك المركزي



سعر الدولار سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري كمؤشر لمتوسط السعر داخل البنوك نحو ، 24.68 جنيها للشراء و 24.76 جنيها للبيع وذلك في أول ساعات العام الميلادي الجديد والمحدد اليوم الأحد الموافق 1-1-2023.



ومع بداية اليوم الأحد، استقر سعر الدولار أمام الجنيه بدون أي تغيير في ما يقارب من 38 بنكا يعمل داخل مصر.



أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 30-12-2022

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أعلي سعرووصل أعلي سعر دولار إلي 24.74 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في أحد أهم البنوك العربية الخاصة وهو مصرف أبوظبي الاسلامي.ثاني أقل سعروسجل ثاني أقل سعر في عدد من بنوك القطاع الخاص بالنسبة لـ الدولار نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع منها بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول".متوسط السعرسجل متوسط سعر الدولار في عدد من بنوك الخاص الأخري نحو 24.7 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي cib،ميد بنك، قطر الوطني الأهلي QNB".الاحتياطي الفيدراليوذكرت إيزابيل شنابل،عضولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي إنَّ البنك يجب أن يكون مستعداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بأكثر مما تتوقع السوق، إذا كان ذلك ضرورياً لخفض التضخم.وذكرت الأسهم الآسيوية قد شهدت ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة بعد أن حصلت معنويات السوق في وول ستريت على دعم، الخميس، من البيانات التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ما يشير إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بدأ يخفض الطلب على العمالة.كما ارتفع اليورو 0.2% اليوم إلى 1.0681 دولار، ويتجه لتسجيل خسارة سنوية قدرها 6.2% مقابل الدولار، مقارنة مع انخفاض بنسبة 7% العام الماضي. وأدى ضعف النمو في منطقة اليورو، والحرب في أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى وضع اليورو تحت ضغط هذا العام.إيزابيل شنابل،عضولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إي الأسبوع الماضي إنَّ البنك يجب أن يكون مستعداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بأكثر مما تتوقع السوق، إذا كان ذلك ضرورياً لخفض التضخم.ثاني أعلي سعربلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 24.72 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي".أقل سعروسجل أقل سعر دولارمقابل الجنيه نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع وذلك في بنكي مصر والأهلي المصري.وخلال الأسبوع الماضي تراجع سعر الدولار في البورصات العالمية وسط مخاوف بطء النمو العالمي قبل 7 أعوام سابقة.تذبذب عالميوشهد الدولار نموا أمام سلة العملات الأخري في البورصات العالمية بمعدل 8% تقريبا خلال العام الحالي في ظل محاولات مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 4.25% لكبح جماح التضخم الذي خلفته تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ونقص السيولة .وقبل نهاية العام الجاري سجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.وبلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.ووصل صافي الاحتياطي الأجنبي حتى نهاية نوفمبر عام 2022، حيث صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022، ويبلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي حتى نهاية نوفمبر عام 2022 ليصل إلي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022.بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن ذلك الاحتياطي يغطي احتياجات البلاد من لواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي بواقع 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.ويدرس البنك المركزي في العام الميلادي الجديد وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك المركزية الرقمية في مصر باعتبارها من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له اثر مهم في تحقيق الشمول المالي ، اذ كانت هناك حاجة ماسة لوضع اطار رقابي وتشريعي استحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة الكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء حيث يعمل البنك المركزي في الوقت الحالي لوضع إطار رقابي لتراخيص البنوك الرقمية.