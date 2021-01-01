كلية الآداب جامعة عين شمس تعلن .. أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الترم الأول

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صورة الخبر: كلية الآداب جامعة عين شمس
كلية الآداب جامعة عين شمس


أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس واماكن اللجان الأحد 1 / 1 / 2023 لامتحانات الفصل الدراسي الأول - للعام الجامعي 2022 / 2023 ويمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا الرابط https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../Eqfu51...

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

كما أكدت على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى .

قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.

المصدر: elbalad

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