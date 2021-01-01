جامعة عين شمس تعلن .. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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تبدأ عدد من كليات جامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 خلال الأيام القادمة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.



وأوضح الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم إعداد الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022-2023 وإعلانه للطلاب، وتم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية لاستقبال الطلاب الممتحنين والتي سُتعقد في لجان مراعية للإجراءات الوقائية، كما تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.



وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الكلية اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إعلانها لجميع الطلاب .

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وأشار الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية من كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة خلال الامتحانات، مؤكدا أنه يمنع دخول الطلاب اللجان بدون تقديم ما يفيد الحصول على شهادة التطعيم.وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.وأوضح الدكتور محمد رجاء، أنه من المفترض أن تبدأ الامتحانات طبقا الخريطة الزمنية للأعلى للجامعات، منوها أن الكلية وضعت العديد من الضوابط التي تمنع الغش بين الطلاب .وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية على الاستعداد لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إلي أن الامتحانات ستجرى بنظام البابل شيت والتصحيح يتم إلكترونيا أول بأول. موضحا أن الامتحانات مراقبة بالكاميرات لمجابهة الغش.وأوضح أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلق التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.