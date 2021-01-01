"التعليم" تحسم الجدل: لا امتحانات يومي 7 و8 يناير



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم عقد أي امتحانات في أي مدرسة يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لاحتفال الأخوة المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات نصف العام لن تبدأ رسميا في جميع مدارس الجمهورية قبل يوم 9 يناير 2023 .



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدارسي الحالي 2022 / 2023

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حيث شددت وزارة التربية والتعليم على :الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلةضرورة مراعاة ألا تخرج اسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الاولضرورة أن تكون الاسئلة واضحة وخالية من الاخطاءضرورة أن تكون اسئلة الامتحان خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.ان تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلابوأصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية بشأن امتحانات نصف العام 2023.عليمات امتحانات نصف العام 2023وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بـ تعليمات امتحانات نصف العام 2023 المتمثلة في:الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لهاعدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة و واضعي الاسئلة واستيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات وارسال كشف لأقارب المرحلة الاعدادية والثانوية وقيام كل مرحلة بسرعة اتخاذ اللازم حيال ذلكطبع وتسليم اسئلة ونماذج الامتحانات وكتابتها على الكمبيوتر ومراجعتها لغوية وتكون خالية من عيوب الطباعة بجميع المواد حسب مواصفات الورقة الامتحانيةتأمين حجرة الاسئلة وحجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الارضي ، وألا يتواجد بها مصدر مياهكفاية الاثاث وصلاحيته وتوافر اجهزة الاطفاء وتوزيعها بالشكل الامثل على اللجانملائمة اللجان من حيث السعة والاضاءة واستثمار جميع الفراغات كمقر للجان الامتحانقيام جميع اعضاء اللجنة بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلمتسليم ارقام الجلوس واعداد قوائم كشوف المناداة لكل لجنةتوزيع المهام على جميع العاملين بالمدرسة وعدم اغفال احد منهم وبخاصة الملاحظة ، والالتزام بأعضاء الكنترول وفق المعدلات ومراعاة تجديد 25% من الاعضاء سنويا لنقل الخبراتيراعى مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة هذا العامعد الانتهاء من وضع الاسئلة وكتابة نماذج الاجابة توضع اسئلة كل امتحان في مظروف مستقل مغلق وكذلك نموذج الاجابة في مظاريف اخرى وتسلم للمسئول المختص وتوضع في دولاب خاص ويشمع لحين الطباعة وبما يضمن الحفاز علىسريتهاضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدرس خلال فترة امتحانات نصف العامعقد الامتحانات بالفترة الصباحية لجميع المدارس ويتم التنسيق مع المراجل ومجالس الامناء ومشاركة مجلس الامناء في وضع حلول للمشكلات التي قد تحدث اثناء امتحانات نصف العام 2023ألا يزيد عدد الطلاب في اللجنة عن 20 طالب من ذات الصف او صفين دراسيين بذات اللجنةتدريب الطلاب على حل النماذجوضع جدول معلن بمواعيد الامتحانات العملي لمادتي العلوم والحاسب الالي والتقييمات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية والمهام الادائية والتقويم وسرعة الانتهاء منها مع متابعة التوجيهات الفنيةسرعة تجميع اقرارات الانتهاء من تدريس المناهج والانتهاء من التكليف بوضع الاسئلة طبقا للضوابط القانونية وتشكيل لجنة النظام والمراقبة وكل ما يخص انتظام الامتحانات وفقا للقرارات المنظمة لذلكسرعة اعلان جدول الامتحانات بمكان واضح للطلاب واولياء الامور وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة المرحلة الثانوية والتوقيع بالعلم بكشوف وفق النماذج