آثار القاهرة تتخذ قرار قبل امتحانات نصف العام

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تستعد كليات جامعة القاهرة، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2022 ، التي من المقرر أن يخوضها الطلاب مع أول أيام السنة الجديد 2023.



وأعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أنها ستعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول العام الجامعي الحالي 2023/2022 بمقر الكلية اعتباراً من غدا الأحد وحتى يوم الثلاثاء 24-1-2023.



وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية آثار القاهرة، إن الكلية أعلنت جداول الامتحانات لجميع الفرق والشعب، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية.

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وأكد عميد كلية آثار القاهرة، أن الكلية ستراعي وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية حرصا على راحة وسلامة الطلاب، وأنه لن يسمح بالدخول إلا بالكمامة، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان ممنوع، ويجب التحرك سريعا.وأضاف أنه يجب علي الطلاب الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير في الامتحانات، مع إحضار كلة الأدوات، وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت، والممحاة، والبراية، والقلم الجاف، وأدوات التعقيم الخاصة بكل طالب، فضلا عن أنه لن يسمح بالدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايل.وكان قد عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لوطننا وللعالم.وناقش مجلس الجامعة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 260 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، وحسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب