لكن هناك فائدة للحليب .. في إنقاص الوزن

الحليب له فوائد عديدة من بينها تقوية العظام، لكن هناك فائدة قد لا يعرفها الكثيرون وهى إنقاص الوزن، حيث يحتوى اللبن على هرمون يعرف باسم "الببتيد YY"، المعروف بقدرته على مكافحة الجوع لذلك فهو يشعرك بالشبع والامتلاء نتيجة لذلك، لن تفرط في تناول الطعام وتحافظ على نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الحليب لإنقاص الوزن، بحسب موقع "Health".
لماذا يعتقد الناس أن الحليب لا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟
يرجع جزء من اعتقاد الناس أن الحليب لا يساعد في إنقاص الوزن إلى محتواه العالي من السعرات الحرارية والدهون وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لا يمكن تجاهل هذين الجانبين لكن يجب ألا تتجاهل المزايا الغذائية الأخرى للحليب، حيث يمكن لقيمته الغذائية أن تجعلك تدرك أنه في الواقع مشروب صديق لخسارة الوزن.
كيف يساعد الحليب في إنقاص الوزن؟
يمكن أن يساعد الحليب بالفعل في إنقاص الوزن تشير دراسة حديثة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن منتجات الألبان والحليب ، قد تساعدك على إنقاص الوزن.
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