نتنياهو.. يصف قرار الأمم المتحدة ب"لحقير" وغير ملزم لـ إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن " الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس".
وواصل حديثه قائلا: "لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".
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