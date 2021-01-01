للصفين الأول والثانى الثانوى .. المدارس تحدد تعليمات أداء الامتحان الإلكترونى



الامتحان الإلكترونى الامتحان الإلكترونى



حددت المدارس الثانوى، تعليمات أداء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الامتحانات الإلكترونية المقرر انطلاقها 14 يناير المقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث وجهت الطلاب بعدم تقسيم شاشة التابلت حتى لا تتعرض منصة الامتحان swift assess للتوقف والغلق، إضافة إلى عدم فتح كتب دراسية إلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ خارج الامتحان، كما حذرت المدارس طلابها من محاولات تهكير التابلت للغش أو لأى وسيلة أخرى لأن تهكير التابلت سيؤدى إلى الخروج من منصة الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية لمحاولة الغش.



وتابع المدارس أنه يمنع أيضا تفعيل الشاشة الغامقة على التابلت أثناء أداء الامتحان، كما يمنع كذلك إلغاء شريط المهام الموجود أسفل شاشة التابلت وعلى كل طالب قام بتغيير اعدادات هذا الشريط إرجاع ضبط الشريط ليظهر أسفل شاشة التابلت، كما طالبت المدارس بضرورة إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان لاستخدامه في حل بعض الأسئلة، مع شحن بطارية جهاز التابلت كاملة وأن يكون متصل بشبكة الإنترنت بالمدرسة.



وأكدت المدارس على أنه لا بد من تحميل جميع التحديثات على التابلت سواء تحديث التابلت نفسه أو تحديث النوكس وفتح منصة الامتحان swift assess والتأكد من كتابة V1.6.9 أسفل الشاشة قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى.



وتعقد الاختبارات الإلكترونية والورقية على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.



وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.



وأوضحت الوزارة، أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الالكترونية فقط دون الإجابة على الاسئلة المقالية الورقية.



وتابعت الوزارة أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان والا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير اجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.



يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

