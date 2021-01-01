بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيك الليمون



كيك الليمون كيك الليمون

كيك الليمون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الحلويات الأخرى، فيمكنك إعدداها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.



قدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل كيك الليمون في البيت.



مقادير كيك الليمون

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250جرام زبدة مكعبات150جرام سكر بودر2بيضباكو فانيليا250جرام دقيق25جرام كاسترد بودر15جرام بيكنج بودر2جرام ملحبشر ليمونةعصير ليمونة(المارينج)4أبيض بيض2كوب سكر بودرطريقة تحضير كيك الليمونفي العجان نضع الزبدة "طرية" والسكر البودر ونخفق على سرعة عالية ثم في بولة نخلط الكاسترد البودر مع البيكنج البودر والبيض والدقيق والملح والفانيليا وبشر الليمونة وعصير الليمونة مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في البايركس أو قالب كيك مدهون بالزبدة وندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وبعد خروج الكيك من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نضع عليه المارينج ويقدم بالهنا والشفا(لعمل المارينج)نخلط بياض البيض مع السكر البودر جيداً