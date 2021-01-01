الأهلي يعلن جاهزية ثنائي ناري لمواجهة بيراميدز

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أعلن النادي الأهلي جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم أحمد عبدالقادر ومحمود متولي لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الأثنين بإستاد القاهرة في الدوري.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إن الثنائي شاركا في التدريبات الجماعية اليوم وبات جاهزين للتواجد مع أبناء الرداء الاحمر في مباراة بيراميدز.



وأضاف:" لم يتضح موقف حسام حسن خاصة أنه يعاني من إصابة في الكتف وأدي تدريباته تأهيلية اليوم".

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وواصل الفريق الاحمر تدريباته صباح اليوم السبت تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.وبدأ المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني للفريق مارسيل كولر شرح خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين.واجتمع المدير الفني بعدها باللاعبين والجهاز الفني في وجود الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للحديث عن المرحلة المقبلة.وقاد أندرياس أندويا مرانا بدنيا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات فنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني.ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.