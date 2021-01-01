أفضل أماكن الخروج لقضاء وقت ممتع في رأس السنة



رأس السنة رأس السنة

في احتفالات رأس السنة يحتار بعض الأشخاص في اختيار الأماكن التي يخرجون فيها للتنزه والاستمتاع بأجواء الشتاء في هذه المناسبة، البعض يذهب لقضاء رأس السنة خارج مصر أو السفر لبعض المدن السياحية، ولكن أغلب الناس يفضلون قضاء أجواء الكريمساس هنا في القاهرة.



لذلك نقدم لكم أفضل أماكن الخروج لقضاء وقت ممتع وجميل في رأس السنة.



الأتوبيس النهري

بعيداً عن زحمة الشوارع، يصبح الأتوبيس النهري خروجة عائلية ممتازة وتناسب الجميع؛ فسعر التذكرة لا يتعدى 5 جنيهات للفرد، ويعد الاختيار الأفضل في النهار الشتوي البارد للاستمتاع بشمس مصر الدافئة.

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ويمكنك ركوب الأتوبيس النهري من 6 محطات: أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وبجوار كوبري الجامعة، ومحطة مصر القديمة، ومحطة الساحل، ومحطة إمبابة، ومحطة القناطر الخيرية.وفي التالي نتعرف على مواعيد الأتوبيس النهري:الرحلات العادية:من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً، بسعر تذكرة 5 جنيهات للفرد في الساعة.رحلات المكيف:من الساعة 4 عصراً وحتى 11 ليلاً، بسعر تذكرة 10 جنيهات للفرد في الساعة.رحلة القناطر الخيرية:من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، بسعر 15 جنيهاً للفرد في الساعة.كايرو فيستيفال سيتىهذه الخروجة لن تكلفك أي شيء، وتتطلب فقط أن يكون معك كاميرا موبايل قوية للحصول على أحلى صور وسط أجواء احتفالات رأس السنة، والجلوس عند النافورة الراقصة، وإذا شعرت بالجوع تستطيع تناول ما تريد من الفود كورت.المولات التجاريةيفضل العديد من الأشخاص قضاء رأس السنة واحتفالات الكريسماس في المولات التجارية، والتي تتميز بحرصها على ملء أرجائها بزينة الكريسماس، وذلك حتى تستطيع جذب الراغبين في الاحتفال بتلك المناسبة، كما يوجد بها كافيهات مختلفة لتناول المشروبات والمأكولات مثل “سيتي سنتر ألماظة، وسيتي ستارز مول، وصن سيتي”.مول بوينت 90الذي يقع أمام بوابة 5 من الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس، تجد هناك كل ما يخطر ببالك سواء الألعاب وأماكن التصوير المميزة، والأجواء الاحتفالية برأس السنة الجديدة التي يمكن توثيقها لتكون ذكرى محببة لديك.حديقة الأزهرواحدة من أفضل أماكن للخروج في مصر، خروجات عائلية مليئة بالخضرة والحدائق المتميزة، حيث تجذب العديد من العائلات؛ لقضاء وقت ممتع وهادئ وسط جمال الطبيعة، كما يمكن للأطفال الاستمتاع واللعب في حديقة ألعاب الأطفال، أو حتى وسط الحدائق الممتدة والنافورات والبحيرات، وتفتح الحديقة أبوابها من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، وأسعارها تترواح من 20 إلى 30 جنيها.ممشى “أهل مصر”أصبح محل اهتمام الكثير، فهو يمنح تجربة فريدة من نوعها تجمع ما بين الحضارة والروح المصرية الأصيلة، حيث يمتد من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو، وبطول الممشى هناك العديد من الكافيهات والمطاعم التي تقدم مختلف الأكلات والمشروبات، ولكل من يرغب في الاستمتاع بالنيل الساحر والخضرة الجميلة، يمكن دخول ممشى أهل مصر بسعر 20 جنيهاً للفرد الواحد، وهذا للمنطقة السفلية فقط التي تحتوي على العديد من المطاعم والأنشطة، أما المنطقة العلوية للممشى، فهي منطقة مجانية دون أي رسوم، وأهم ما يميز الممشى أنه مفتوح نهارا وليلاً.برج القاهرةيعد من أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها ليلة رأس السنة، حيث يمكنك أن تبدأ عاما جديدا من خلال التطلع إلى مدينة القاهرة بالكامل، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 35 جنيهًا .دور السينماتوجد العديد من الأفلام المميزة المعروضة في هذه الفترة في السينمات، لذا يمكن أن تكون دور السينما وسيلة جيدة وممتعة لقضاء وقت لطيف بها في ليلة رأس السنة.“أركان بلازا” في الشيخ زايدمن الأماكن التي تستطيع التجول داخلها والتقاط الصور المميزة، دون دفع أي مصاريف، وعلى الجانب الآخر هناك الكثير من المطاعم الموجودة في الاتجاه ذاته إلا أن تكلفتها عالية.“كابيتال بيزنس بارك” في الشيخ زايدمن الأماكن المميزة في رأس السنة بسبب الديكورات التي تخطف القلوب إليها.