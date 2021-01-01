فيديو .. إنقاذ أردنيين سقطا في حفرة عمقها 30 مترًا



إنقاذ أردنيين إنقاذ أردنيين



لن ننسى حادثة الطفل ريان وسقوطه في بئر ارتوازية لعدة أيام قبل إخراجه متوفيًا، وغيره من الأطفال والرجال الذين فقدوا أرواحهم في مثل هذه الحفر العميقة القاتلة.



واليوم، وقعت حادثة جديدة مشابهة، حيث سقط شخصان في بئر ارتوازية بالأردن، يبلغ عمقها 30 مترًا، ولحسن الحظ نجحت فرق الإنقاذ في إخراجهما.



تمكنت فرق الإنقاذ الأردنية من إخراج شخصين سقطا داخل حفرة عميقة في منطقة نقب الدبور بالسلط وسط البلاد.

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لحظة خروجهما أحياءورغم عمق الحفرة البالغ 30 مترًا، نجحت فرق الإنقاذ في إخراجها سالمين بعد جهود مضنية باستخدام المعدات المتخصصة.ووفقًا لوسائل الإعلام الأردنية، تم نقل المصابين إلى مستشفى السلط الحكومي، وذلك بعدما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية لهما.وقد وصفت حالتهم بالمتوسطة بعد خروجهم من الحفرة القاتلة وتقديم الرعاية اللازمة لهما.https://twitter.com/i/status/1609137150829776898