فيديو .. إنقاذ أردنيين سقطا في حفرة عمقها 30 مترًا

لن ننسى حادثة الطفل ريان وسقوطه في بئر ارتوازية لعدة أيام قبل إخراجه متوفيًا، وغيره من الأطفال والرجال الذين فقدوا أرواحهم في مثل هذه الحفر العميقة القاتلة.
واليوم، وقعت حادثة جديدة مشابهة، حيث سقط شخصان في بئر ارتوازية بالأردن، يبلغ عمقها 30 مترًا، ولحسن الحظ نجحت فرق الإنقاذ في إخراجهما.
تمكنت فرق الإنقاذ الأردنية من إخراج شخصين سقطا داخل حفرة عميقة في منطقة نقب الدبور بالسلط وسط البلاد.
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