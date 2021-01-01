مواصفات و سعر جوال أوبو Reno 8 Pro في مصر والسعودية والإمارات



Reno 8 Pro Reno 8 Pro

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 8 Pro 5G، الذي أطلقته شركة أوبو قبل شهرين، سيحصل على ترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، ومؤخرا تلقى الهاتف أحدث تحديث لنظام التشغيل أندرويد 13، إلى جانب تحديث واجهة المستخدم ColorOS 13، والتي تقدم المزيد من الميزات لمستخدميها، إليك فيما يلي سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 8 Pro 5G.



سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 8 Pro 5G

يتمتع جوال أوبو Reno 8 Pro 5G، بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، يندمج نتوء الكاميرا في الغلاف الخلفي للجهاز، بشكل عام، يتمتع الهاتف بمظهر أنيق وجذاب، في المقدمة، توجد سماعة أذن مدمجة مع مكبر صوت أعلى فتحة ثقب بالشاشة، مع حواف رفيعة للغاية، مما يتيح له توفير مساحة شاشة تبلغ 93.4 بالمائة من الجهاز.



مواصفات جوال أوبو Reno 8 Pro 5G

يحتوي جوال أوبو Reno 8 Pro 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

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وتبدو شاشة جوال أوبو Reno 8 Pro 5G رائعة للغاية بفضل تلك الحواف فائقة النحافة التي تراها عادةً على هاتف رائد، من أجل الحصول على تجربة مشاهدة أفضل، كما يوفر رينو 8 برو، خيارات معدل التحديث القياسي يبلغ 60 هرتز وترتفع إلى120 هرتز، مما يمنحك تجربة أكثر سلاسة عبر واجهة المستخدم، كما يدعم الهاتف تشغيل محتوى HD من منصات OTT وكذلك مقاطع فيديو YouTube بدقة 4K HD، كما تمنحك الشاشة تجربة جيدة لممارسة الألعاب.مميزات جوال أوبو Reno 8 Pro 5Gتقدم ترقية نظام التشغيل أندوريد 13، المستندة إلى ColorOS 13 لجوال Oppo Reno 8 Pro، التحديث الأمني ??لشهر أكتوبر لنظام Android، كما يحتوي الإصدار الجديد على العديد من التحسينات الجديدة لتقديم تجربة مستخدم محسّنة بشكل عام.يتم تشغيل جوال أوبو Reno 8 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تعمل الكاميرا الرئيسية لجوال أوبو Reno 8 Pro 5G، بشكل جيد في الإضاءة المنخفضة، فهي تأتي بمستشعر رئيسي Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.ويمكن لشاحن 80 وات المرفق شحن جوال أوبو Reno 8 Pro 5G، بالكامل في حوالي 35 دقيقة، وفقا لشركة أوبو، فأنه يعد Reno 8 Pro بـ 1600 دورة شحن، ويساعد محرك صحة البطارية BHW على إطالة عمر البطارية.وقد تم تحسين تجربة الألعاب على Reno 8 Pro بمعدل أخذ عينات يعمل باللمس 360 هرتز ، ومكبرات صوت استريو ، وردود فعل لمسية جيدة عبر محرك خطي X-axis، ونظام تبريد فائق التطور.سعر جوال أوبو Reno 8 Pro 5G في مصريتوفر جوال أوبو Reno 8 Pro 5G في مصر، مقابل سعر يبدأ من 600 دولار (أي ما يعادل 11400 جنيه مصري).سعر جوال أوبو Reno 8 Pro 5G في السعوديةيبلغ سعر جوال أوبو Reno 8 Pro 5G في السعودية حوالى 2150 ريال سعوديسعر جوال أوبو Reno 8 Pro 5G في الاماراتيبلغ سعر جوال أوبو Reno 8 Pro 5G في الامارات 2456 درهم إماراتي