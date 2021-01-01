تؤكد صور حية تصميم هاتف وان بلس المرتقب OnePlus 11R



OnePlus 11R OnePlus 11R

رصدت أول الصور التي توضح تصميم OnePlus 11R في بداية هذا الشهر، واليوم تأتي صور حية لتؤكد على تفاصيل تصميم هذا الإصدار.



يظهر هاتف OnePlus 11R في الصور الحية بتصميم يتميز بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تؤكد الصور الحية على عودة زر التنبيهات المنزلق في هذا الإصدار.



أيضاً تكشف الصور الحية عن تصميم منحني في شاشة OnePlus 11R، كما يتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي.

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كما يؤكد مصدر التسريبات على أن شاشة الهاتف تتميز بدقة 1220 بيكسل، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر IR blaster.أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 11R في الفئة المميزة من الهواتف الذكية على عكس OnePlus 10R الذي انطلق في النصف الأول من 2022 في الفئة المتوسطة.كما تشير التسريبات إلى أن هاتف 11R يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 11R يأتي بنفس المواصفات التي قدمت في هاتف Oppo Reno9 Pro Plus الذي يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ويأتي بمستشعر IMX890 رئيسي.