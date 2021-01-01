تطلق لينوفو جهاز Lenovo Tab M9 بقدرة بطارية 5100 mAh وسعر 140 دولار



Lenovo Tab M9 Lenovo Tab M9

أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن جهاز Lenovo Tab M9 اللوحي الذي يأتي بشاشة LCD، وبطارية بقدرة 5100 mAh وسعر 140 دولار.



يتميز جهاز Lenovo Tab M9 بشاشة LCD بحجم 9 إنش، ودقة عرض 1340 في 800 بيكسل، وأبعاد 15:9، كما تدعم الشاشة سطوع 400 nit، وتغطية لونية بنسبة 60% من NTSC، وتأتي كاميرة السليفي بدقة 2 ميجا بيكسل والتي تدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.



أيضاً يأتي Tab M9 بميزة دعم عرض محتوى بدقة HD لخدمة Netflix، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 5100 mAh والتي تدعم بث محتوى الفيديو لمدة تصل إلى 13 ساعة.

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كما يدعم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بتقنية Dolby Atmos، أيضاً يأتي الجهاز بمدخل 3.5مم للسماعات.أيضاً ينطلق الجهاز برقاقة معالج Helio G80، مع كرت شاشة Mali-G52 MC2، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت في أعلى نموذج.ويدعم الجهاز التخزين الخارجي في سعة microSD حتى سعة 2 تيرابايت، كما يأتي النموذج الرئيسي بتقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.1، أيضاً يتوفر نموذج يدعم الإتصال بشبكات 4G.ويتم الشحن عبر منفذ USB C بسرعة 2.0، ويضم محتوى الصندوق شاحن بقدرة 10W، ويدعم الجهاز الإتصال بحافظة folio التي تأتي بمسند.كما ينطلق Tab M9 بنظام تشغيل Android 12، ويتوفر بألوان الرمادي وأيضاً الأزرق بسعر يبدأ من 140 دولار.