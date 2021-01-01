تختبر البنوك الروسية لصاقات NFC جديدة للدفع الإلكتروني



NFC NFC

ذكرت وسائل إعلام روسية أن عددا من البنوك الرائدة في البلاد بدأت باختبار لصاقات NFC جديدة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني على عملائها.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصرف Sberbank الروسي بدأ باختبار لصاقات جديدة تعتمد تقنيات NFC للدفع الإلكتروني، ويمكن تثبيت هذه اللصاقات بسهولة على أي هاتف بما في ذلك هواتف آيفون، وعن طريقها يمكن دفع ثمن المشتريات إلكترونيا في أي متجر يعتمد هذه التقنيات، وبعد انتهاء اختبار هذه اللصاقات ستتوفر لعملاء المصرف.



وفي خطوة شبيهة يقوم مصرف VTB الروسي أيضا باختبار مجموعة من لصاقات الدفع الجديدة، ومن المقرر أن يطلق مجموعة اختبارية منها لعملائه أوائل عام 2023، وكذلك الأمر بالنسبة لمصرف "Dom.RF" الروسي أيضا.

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ومن جهتهم أعلن الخبراء في مصرف Credit Bank of Moscow أنهم يقتربون من الانتهاء من اختبار لصاقات إلكترونية جديدة أيضا، ويستعدون لتوفيرها لعملاء المصرف في يناير المقبل، وأوضح الخبراء في مصرف Absolut Bank الروسي أيضا أن تقنية الدفع باستخدام ملصقات NFC تمنح ميزة لمستخدمي iPhone الذين ليس لديهم القدرة على الدفع باستخدام هاتف ذكي، وأن هذا النوع من عمليات الدفع الإلكتروني سيكون مطلوبا في روسيا حتى ظهور"الروبل الرقمي".وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الشركات والمؤسسات الغربية التي كانت توفر خدمات الدفع الإلكتروني حول العالم كانت قد فرضت قيودا على استخدام خدماتها في روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.