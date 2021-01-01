تختبر البنوك الروسية لصاقات NFC جديدة للدفع الإلكتروني

ذكرت وسائل إعلام روسية أن عددا من البنوك الرائدة في البلاد بدأت باختبار لصاقات NFC جديدة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني على عملائها.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصرف Sberbank الروسي بدأ باختبار لصاقات جديدة تعتمد تقنيات NFC للدفع الإلكتروني، ويمكن تثبيت هذه اللصاقات بسهولة على أي هاتف بما في ذلك هواتف آيفون، وعن طريقها يمكن دفع ثمن المشتريات إلكترونيا في أي متجر يعتمد هذه التقنيات، وبعد انتهاء اختبار هذه اللصاقات ستتوفر لعملاء المصرف.
وفي خطوة شبيهة يقوم مصرف VTB الروسي أيضا باختبار مجموعة من لصاقات الدفع الجديدة، ومن المقرر أن يطلق مجموعة اختبارية منها لعملائه أوائل عام 2023، وكذلك الأمر بالنسبة لمصرف "Dom.RF" الروسي أيضا.
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