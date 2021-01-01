الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: تطوير 226 مكتب بريد بالغربية و75 برج محمول لجودة الخدمات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تزويد محافظة الغربية بنحو 108 أجهزة صراف آلي جديدة لخدمة أهالي محافظة الغربية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، الى انه يتم حاليا التوسع في تطوير وإنشاء مكاتب البريد، بما يتفق مع خطة المحافظة لوصول الخدمات الحكومية لكل قرى المحافظة، لافتا إلى أنه تم تجديد 226 مكتب بريد من أصل 279، كما تم الاتفاق مع المحافظ الدكتور طارق رحمي على تطوير كاغة المكاتب، هذا بالإضافة إلى 6 مكاتب بريد متنقلة تحت تصرف الزحام في أوقات الذروة مثل صرف المعاشات.
وأضاف وزير الاتصالات، أنه تم إنشاء 75 برج محمول واتصالات لزيادة كفاءات الشبكة بنسبة 110? ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
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