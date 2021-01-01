الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: تطوير 226 مكتب بريد بالغربية و75 برج محمول لجودة الخدمات



الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تزويد محافظة الغربية بنحو 108 أجهزة صراف آلي جديدة لخدمة أهالي محافظة الغربية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت، الى انه يتم حاليا التوسع في تطوير وإنشاء مكاتب البريد، بما يتفق مع خطة المحافظة لوصول الخدمات الحكومية لكل قرى المحافظة، لافتا إلى أنه تم تجديد 226 مكتب بريد من أصل 279، كما تم الاتفاق مع المحافظ الدكتور طارق رحمي على تطوير كاغة المكاتب، هذا بالإضافة إلى 6 مكاتب بريد متنقلة تحت تصرف الزحام في أوقات الذروة مثل صرف المعاشات.



وأضاف وزير الاتصالات، أنه تم إنشاء 75 برج محمول واتصالات لزيادة كفاءات الشبكة بنسبة 110? ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأوضح "طلعت" أن هناك جهودا كبيرة تبذل في اطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتوصيل الإنترنت فائق السرعة إلى القرى واستبدال الألياف النحاسية بالألياف الضوئية لسرعة وكفاءة الإنترنت.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد استقبل اليوم السبت، بديوان عام المحافظة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مركز البنية التحتية المعلوماتية بديوان عام المحافظة، كما تفقد وزير الاتصالات ومحافظ الغربية ايضا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقد أكد وزير الاتصالات على اهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين.