تعرف على مميزات هاتف Infinix Hot 12

يتميز هاتف Infinix Hot 12 بمواصفات قياسية مقارنة بالهواتف الأخرى، بعد أن استطاع كسب ثقة الشباب، خاصة أنه يأتي بشاشة 6.8 بوصة، وذاكرة عشوائية جيدة 4/6 غيغارام.
ويحتوي على مساحة تخزين داخلية كبيرة 128 جيجابايت، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة، وشاشة بمساحة 6.82 بوصة بجودة FHD، ومعالج Helio G85 ثماني النواة 12 نانو، ورامات 4/ 6 جيجارام.
كما يتضمن الهاتف الجديد 128غيغابايت مساحة الذاكرة الداخلية، وبطارية 5 آلاف مللي أمبير، كما أنه يدعم AUX، والكاميرا الخلفية 13 ميغابيكسل + 2، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل مع فلاش مزدوج.
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