ترسل فورد أول موستانج 2024 إلى المزاد لدعم مؤسسة بحث طبي



موستانج 2024 موستانج 2024

أقترب موعد بدء فورد بتسليم النسخ الأولى من سيارتها موستانج 2024 إلى العملاء، ولكن ليس أول سيارة.



كعادة ملحوظة عند الشركات الأمريكية، ستقوم فورد ببيع أول سيارة من موستانج 2024 الجديدة في مزاد علني تذهب كامل عائداته لدعم مؤسسة أمركية أخرى. عادة ما تكون المؤسسات المستفيدة من عوائد مزادات السيارات المماثلة شركات غير ربحية، وفي حالة فورد ستكون تلك مؤسسة أبحاث لعلاج مرض السكري للصغار، والتي تسعى إلى إيجاد علاج للنوع 1 من مرض السكري.



جدير بالذكر أن فورد ستسمح بخيارات تخصيص واسعة للفائز بالمزاد ولن تفرض الكثير من الحدود على ما يمكنهم اختياره. وللتذكير تأتي موستانج GT مع محرك V8 سعة 5.0 لتر يتميز بالعديد من التحسينات ما يمكنه من إنتاج 480 حصان و562 نيوتن-متر.