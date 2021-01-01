يقدم رسم كاديلاك كابريوليه لمحة رائعة عن مستقبل العلامة



كاديلاك كابريوليه كاديلاك كابريوليه

أصبحت تصاميم جنرال موتورز أكثر تميزاً خلال السنوات الماضية، وتحصل كاديلاك على أفضل ما تقدمه استديوهات الشركة الأم من تصاميم.



بهذا الرسم، تشارك جنرال موتورز تصورها لأفضل سيارة كاديلاك قادمة إلى المجموعة بتصميم سقف مكشوف مع هيكل رياضي وأسلوب عصري. وشاركت جنرال موتورز التصميم على حسابها في انستاجرام لعرض تفاصيل دقيقة رائعة.



تقدم السيارة تقنيات متقدمة مثل المرايا الرقمية، ومصابيح LED المستقبلية. وتستهدف كاديلاك رفع المنافسة إلى مستوى علامات بنتلي ورولز رويس كما كان حالها قبل قرن من الزمن، وستكون سيارة مكشوفة فائقة الفخامة إضافة مطلوبة لتحقيق هذه الهدف خلال السنوات التالية.