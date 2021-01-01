ارتفاع بأسعار أودي A4 في مصر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أودي الألمانية، أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف عن تقديمها زيادة سعرية رسمية جديد على موديل 2022 من سيارتها أودي A4 المتاحة في مصر، حيث تراوحت هذه الزيادة من 200 إلى 250 ألف جنيه.
وبهذه التغييرات الجديدة أصبحت الأسعار الرسمية لفئات هذا الموديل كالتالي:
- فئة أولى سمارت من مليون و350 ألف جنيه إلى مليون و550 ألف جنيه (زيادة 200 ألف جنيه).
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