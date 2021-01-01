ارتفاع بأسعار أودي A4 في مصر

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أودي A4

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أودي الألمانية، أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف عن تقديمها زيادة سعرية رسمية جديد على موديل 2022 من سيارتها أودي A4 المتاحة في مصر، حيث تراوحت هذه الزيادة من 200 إلى 250 ألف جنيه.

وبهذه التغييرات الجديدة أصبحت الأسعار الرسمية لفئات هذا الموديل كالتالي:

- فئة أولى سمارت من مليون و350 ألف جنيه إلى مليون و550 ألف جنيه (زيادة 200 ألف جنيه).

- فئة ثانية S-Line Plus من مليون و550 ألف جنيه إلى مليون و790 ألف جنيه (زيادة 240 ألف جنيه).

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في السوق المحلي بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

المصدر: التوكيل

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