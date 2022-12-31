أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 31-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

تستعرض جريدة المال، أسعار العملات اليوم السبت 31-12-2022 أمام الجنيه المصري في هذا التقرير، الذي يرصد سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وهي أحد أبرز العملات التي تشهد تداولًا عليها في البنوك، كما تنشر الجريدة آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار صرف العملات مساء الخميس.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 26.26 جنيه للشراء، 26.35 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، 29.78 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.57 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك التنمية الصناعية: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك الاستثمار العربي: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك الاستثمار العربي: 26.17 جنيه للشراء، 26.43 للبيع.البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.36 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.62 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 29.64 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 29.64 جنيه للشراء، 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 29.62 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك الاستثمار العربي: 76.71 جنيه للشراء، 82.04 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك التنمية الصناعية: 77.09 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 6.70 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 6.69 جنيه للشراء، 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةبنك التنمية الصناعية: 6.50 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 6.55 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.