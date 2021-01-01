سلاح جديد لحماية السيارات المتصلة بالإنترنت

كشفت كاسبرسكي العالمية، لأبحاث الأمن الإلكتروني، عن تطوير بوابة مبنية على نظام التشغيل جديد وهو KasperskyOS، الغير قابل للإختراق، يمكن تثبيته على وحدات القياسات المترية البعيدة أو الوحدة المركزية للسيارات المزودة ببنية معالجة حاسوبية من نوع ARM.
ومن شأن هذا الحلّ حماية السيارة من القرصنة، كما يتيح تحديثاً آمناً لكل من البوابة نفسها والمكونات الإلكترونية للسيارة عبر الإنترنت، متيحاً جمع السجلات من الشبكة الداخلية للسيارة وإرسالها إلى مركز المراقبة الأمنية.
وقد شرعت كاسبرسكي في تطوير هذه البوابة بعد نشر الأمم المتحدة وثائق تنظيمية بشأن الأمن الرقمي في قطاع السيارات، أعدتها مجموعة عمل الأمم المتحدة رقم 29، المعروفة باسم المنتدى العالمي لمواءمة لوائح المركبات، والتي تضم 63 دولة، وقد دخلت بعض الوثائق حيز التنفيذ في العام 2022، فيما يُنتظر بحلول العام 2024، وفقاً للمتطلبات الجديدة، تقديم نظام اعتماد يُلزم الشركات المصنعة بالامتثال لمتطلبات الأمن الرقمي ودمج الحلول الأمنية في السيارات في مرحلة خط التجميع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!