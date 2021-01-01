سلاح جديد لحماية السيارات المتصلة بالإنترنت

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كشفت كاسبرسكي العالمية، لأبحاث الأمن الإلكتروني، عن تطوير بوابة مبنية على نظام التشغيل جديد وهو KasperskyOS، الغير قابل للإختراق، يمكن تثبيته على وحدات القياسات المترية البعيدة أو الوحدة المركزية للسيارات المزودة ببنية معالجة حاسوبية من نوع ARM.



ومن شأن هذا الحلّ حماية السيارة من القرصنة، كما يتيح تحديثاً آمناً لكل من البوابة نفسها والمكونات الإلكترونية للسيارة عبر الإنترنت، متيحاً جمع السجلات من الشبكة الداخلية للسيارة وإرسالها إلى مركز المراقبة الأمنية.



وقد شرعت كاسبرسكي في تطوير هذه البوابة بعد نشر الأمم المتحدة وثائق تنظيمية بشأن الأمن الرقمي في قطاع السيارات، أعدتها مجموعة عمل الأمم المتحدة رقم 29، المعروفة باسم المنتدى العالمي لمواءمة لوائح المركبات، والتي تضم 63 دولة، وقد دخلت بعض الوثائق حيز التنفيذ في العام 2022، فيما يُنتظر بحلول العام 2024، وفقاً للمتطلبات الجديدة، تقديم نظام اعتماد يُلزم الشركات المصنعة بالامتثال لمتطلبات الأمن الرقمي ودمج الحلول الأمنية في السيارات في مرحلة خط التجميع.

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وينصّ الإطار التنظيمي على أن الأنظمة الجديدة للسيارات يجب تصميمها وتطويرها وفقاً لمبدأ "الأمن في التصميم"، أي وجوب دمج الأمن في المنتجات في مرحلة التصميم والتطوير.وتوقّع أندري سوفوروف رئيس وحدة أعمال KasperskyOS، أن تحظى البوابة باهتمام العديد من مصنّعي السيارات، مشيراً إلى أن قضايا السلامة في صناعة السيارات المتصلة بالإنترنت باتت "مهمة جداً" اليوم، إلى درجة طرحها للنقاش على مستوى المنظمات الدولية.وقال: "هذا مثال على حرص القطاعات على الوصول إلى خبراء الأمن الرقمي للحصول على الحلول، مع استعدادها لمنحها الاعتمادات المطلوبة بل جعلها إلزامية، وقد أعطت المتطلبات التنظيمية التي وضعتها مجموعة عمل الأمم المتحدة رقم 29 دفعة جادّة لتطوير سوق أمن المعلومات في قطاع صناعة السيارات، لذا بدأنا في تطوير البوابة من خلال تحليل متطلبات اللوائح الجديدة وإنشاء نموذج مُحكم للتعامل مع التهديدات الرقمية للمركبات المتصلة بالإنترنت".