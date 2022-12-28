البورصة المصرية: إجازة غدًا بسبب عطلة البنوك

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البورصة المصرية

قررت البورصة المصرية، أن يكون غدًا الأحد الموافق 1 يناير 2023، إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غدًا الأحد الموافق 1 يناير 2023، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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