البورصة المصرية: إجازة غدًا بسبب عطلة البنوك

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قررت البورصة المصرية، أن يكون غدًا الأحد الموافق 1 يناير 2023، إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك.



وكان البنك المركزي المصري، قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غدًا الأحد الموافق 1 يناير 2023، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022.



وأكد البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023.