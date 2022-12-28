أسعار الذهب محليًا.. وعيار 21 يسجل 1650 جنيهًا



أسعار الذهب أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.9% بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



وكانت الأوقية بالبورصة العالمية قد سجلت ارتفاعًا قدره 0.5% مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، كما سجل الذهب ارتفاعا بنسبة 9.2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، ليحقق أفضل أداء فصلي له منذ 2020، وذلك بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لكنه انخفض بشكل طفيف بلغ 0.1% في إجمالي عام 2022.



قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية لنحو 1826 دولارًا.

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وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1886 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1414 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1100 جنيه، والجنيه الذهب سجل مستوى 13200 جنيه.وأشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1700 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1815 دولار، واختتمت مستوى 1826 دولارا.ومن المتوقع أن تتحرك أسعار الذهب وفقًا للسياسة النقدية التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي في عام 2023 ، للتغلب على معدلات التضخم المتزايد.ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام مما يقارب الصفر في مارس إلى نطاق بين 4.25 % و4.5 %، في أشد موجة من موجات رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي دفع الذهب للتراجع من مستوى تجاوز 2000 دولار للأوقية في مارس الماضي.