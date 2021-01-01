تحذير لمستخدمي هذه الهواتف.. «واتساب يتوقف اليوم على تليفونك»

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تنتهي اليوم المهلة التي منحتها خدمة الرسائل الشهيرة WhatsApp للتوقف عن العمل على ملايين الهواتف، إذ يعد اليوم الموافق 31 ديسمبر هو الأخير بالنسبة للأشخاص الذين لديهم طرز أقدم من iPhone وAndroid من استخدام التطبيق دون الحصول على ترقية.



واتساب يتوقف عن العمل على الأجهزة القديمة

فـ بحسب صحيفة «Dailymail» البريطانية سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف بما في ذلك iPhone 5 أو 5c إلى جانب العديد من طرز Huawei وLG وSamsung، وسيتم إرسال تنبيه لمستخدمي هذه الهواتف بواسطة WhatsApp قبل أن يتوقف عن العمل.



وأشار تطبيق المراسلة: «تتغير الأجهزة والبرامج كثيرًا، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونجري التحديثات للأجهزة التي لا تحتوي على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp».

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وأضاف التطبيق: «لاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام مثلنا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها».ولتحديث نظام التشغيل الخاص بك على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات «العامة» وحدد «تحديث البرنامج»، وإذا تعذّر على جهازك تشغيل البرنامج المحدث، فستحتاج إلى هاتف أحدث للقيام بذلك.وخلال شهر أكتوبر الماضي، توقف تطبيق واتساب عن العمل على أجهزة iPhone باستخدام iOS 11 والبرامج الأقدم، وقال تطبيق المراسلة: «لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة».الهواتف التي لن تتمكن من استخدام Whatsappتتمثل قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام تطبيق واتساب بنهاية العام الجاري في الآتي:iPhone 5iPhone 5cArchos 53 PlatinumGrand S Flex ZTEGrand X Quad V987 ZTEHTC Desire 500Huawei Ascend DHuawei Ascend D1Huawei Ascend D2Huawei Ascend G740Huawei Ascend MateHuawei Ascend P1Quad XLLenovo A820LG EnactLG Lucid 2LG Optimus 4X HDLG Optimus F3LG Optimus F3QLG Optimus F5LG Optimus F6LG Optimus F7LG Optimus L2 IILG Optimus L3 IILG Optimus L3 II DualLG Optimus L4 IILG Optimus L4 II DualLG Optimus L5LG Optimus L5 DualLG Optimus L5 IILG Optimus L7LG Optimus L7 IILG Optimus L7 II DualLG Optimus Nitro HDMemo ZTE V956Samsung Galaxy Ace 2Samsung Galaxy CoreSamsung Galaxy S2Samsung Galaxy S3 miniSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Xcover 2Sony Xperia Arc SSony Xperia miroSony Xperia Neo LWiko Cink FiveWiko Darknight ZT