تحذير لمستخدمي هذه الهواتف.. «واتساب يتوقف اليوم على تليفونك»

واتساب
تنتهي اليوم المهلة التي منحتها خدمة الرسائل الشهيرة WhatsApp للتوقف عن العمل على ملايين الهواتف، إذ يعد اليوم الموافق 31 ديسمبر هو الأخير بالنسبة للأشخاص الذين لديهم طرز أقدم من iPhone وAndroid من استخدام التطبيق دون الحصول على ترقية.
واتساب يتوقف عن العمل على الأجهزة القديمة
فـ بحسب صحيفة «Dailymail» البريطانية سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف بما في ذلك iPhone 5 أو 5c إلى جانب العديد من طرز Huawei وLG وSamsung، وسيتم إرسال تنبيه لمستخدمي هذه الهواتف بواسطة WhatsApp قبل أن يتوقف عن العمل.
وأشار تطبيق المراسلة: «تتغير الأجهزة والبرامج كثيرًا، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونجري التحديثات للأجهزة التي لا تحتوي على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp».
وأضاف التطبيق: «لاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام مثلنا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها».
ولتحديث نظام التشغيل الخاص بك على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات «العامة» وحدد «تحديث البرنامج»، وإذا تعذّر على جهازك تشغيل البرنامج المحدث، فستحتاج إلى هاتف أحدث للقيام بذلك.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، توقف تطبيق واتساب عن العمل على أجهزة iPhone باستخدام iOS 11 والبرامج الأقدم، وقال تطبيق المراسلة: «لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة».
الهواتف التي لن تتمكن من استخدام Whatsapp
تتمثل قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام تطبيق واتساب بنهاية العام الجاري في الآتي:
iPhone 5
iPhone 5c
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT
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