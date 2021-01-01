تحذير لمستخدمي هذه الهواتف.. «واتساب يتوقف اليوم على تليفونك»

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

تنتهي اليوم المهلة التي منحتها خدمة الرسائل الشهيرة WhatsApp للتوقف عن العمل على ملايين الهواتف، إذ يعد اليوم الموافق 31 ديسمبر هو الأخير بالنسبة للأشخاص الذين لديهم طرز أقدم من iPhone وAndroid من استخدام التطبيق دون الحصول على ترقية.

واتساب يتوقف عن العمل على الأجهزة القديمة
فـ بحسب صحيفة «Dailymail» البريطانية سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف بما في ذلك iPhone 5 أو 5c إلى جانب العديد من طرز Huawei وLG وSamsung، وسيتم إرسال تنبيه لمستخدمي هذه الهواتف بواسطة WhatsApp قبل أن يتوقف عن العمل.

وأشار تطبيق المراسلة: «تتغير الأجهزة والبرامج كثيرًا، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونجري التحديثات للأجهزة التي لا تحتوي على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp».

وأضاف التطبيق: «لاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام مثلنا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها».

ولتحديث نظام التشغيل الخاص بك على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات «العامة» وحدد «تحديث البرنامج»، وإذا تعذّر على جهازك تشغيل البرنامج المحدث، فستحتاج إلى هاتف أحدث للقيام بذلك.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، توقف تطبيق واتساب عن العمل على أجهزة iPhone باستخدام iOS 11 والبرامج الأقدم، وقال تطبيق المراسلة: «لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة».

الهواتف التي لن تتمكن من استخدام Whatsapp
تتمثل قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام تطبيق واتساب بنهاية العام الجاري في الآتي:
iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

المصدر: الوان

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