دراسة علمية تجيب .. هل رائحة الشوكولاتة تساعد على إنقاص الوزن الزائد؟



الشوكولاتة الشوكولاتة

تحلم كل امرأة بالحصول على جسم رشيق، لذلك تبحث عن كافة الطرق الممكنة التي تساعدها على تحقيق ذلك، ولذلك تبعد نفسها عن استنشاق رائحة المخبوزات والحلوى حتى لا تفقد إرادتها وتفرط في تناول الطعام من جديد.



رائحة الشوكولاتة تساعد على الإلتزام بالـ"دايت"



وعكس المتوقع، أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن استنشاق روائح الطعام المغرية مثل رائحة الشوكولاتة يمكن أن تساعد على الإلتزام بالنظام الغذائي، وضبط النفس للوصول للهدف النهائي وهو إنقاص الوزن، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تفاصيل الدراسة الحديثة



أجرى فريق دولي من الباحثين خمس دراسات شملت مئات من طلاب الجامعات لتحديد ما إذا كانت الرائحة يمكن أن يكون لها تأثير على إغراء الشخص وإفساد النظام الغذائي الصحى، وتضمنت إحدى الدراسات عددًا من المشاركين في مجموعة طُلب منهم ارتداء قمصان معطرة بزيت جوهر الشوكولاتة ، وطُلب منهم تخيل تقديم وعاء من آيس كريم الشوكولاتة والإشارة إلى الكمية التي يرغبون في تناولها.

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وقال الأشخاص الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة لأطول مدة والتي وصلت إلى خمس دقائق مقارنة بدقيقة واحدة، إنهم يريدون تناول كمية أقل من الآيس كريم.وفي دراسة منفصلة، شاهد المشاركون صور لأربعة عناصر غذائية من رقائق البطاطس وسلطة الفواكه وآيس كريم الشوكولاتة وطلب من المتطوعون لرائحة الشوكولاتة تقييم مدى رغبتهم في تناول كل طعام على مقياس من 0 إلى 100.وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة كانوا أقل ميلًا إلى تناول آيس كريم الشوكولاتة أو رقائق البطاطس والتي تعتبر من الأطعمة غير الصحية .وحللت المزيد من الأبحاث تأثير الرائحة على الأشخاص الذين قالوا إنهم يتبعون نظامًا غذائيًا، وأظهرت النتائج أن لديهم ضبطًا أفضل للنفس بعد شم الشوكولاتة.وقال المؤلف إرنست باسكن، من جامعة سانت جوزيف في فيلادلفيا: " تشير نتائجنا إلى أن أخصائيو الحميات يمكن أن ينتهي بهم الأمر بتناول كميات أقل عندما يتعرضون لرائحة طعام لفترة طويلة من الزمن.وبعبارة أخرى ، فإن رائحة لفائف القرفة على سبيل المثال قد تجعل أخصائيو الحميات يشترون عددًا أقل من لفائف القرفة. هذا لأن أخصائيو الحميات عادة ما يكون لديهم هدف لتناول كميات أقل.وأضاف: " من الجدير بالذكر أن الروائح يمكن أن تؤثر أيضًا على سلوك الشراء للسلع ".وأكدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Business Research ، إن تجار التجزئة يستخدمون بشكل متكرر روائح الطعام الممتعة على أمل زيادة نية الاستهلاك ومبيعات الأطعمة اللذيذة. تماشياً مع الأبحاث السابقة ولكن يتعارض مع الممارسات الحالية ووجد هذا البحث أن استخدام الروائح يمكن أن يأتي بنتائج عكسية حيث أن التعرض لفترة طويلة لرائحة الطعام اللذيذ يقلل من استهلاك الطعام ".وقال الباحثون إن الشركات غير الغذائية مثل الصالات الرياضية يمكن أن تفكر في استخدام رائحة طعام غير صحية للتشجيع على اتباع نظام غذائي صحى.