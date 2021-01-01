من هي آخر دولة تدخل العام الجديد 2023؟

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صورة الخبر: صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

رأس السنة الجديدة هو الاحتفال الوحيد الذي يرحب به ويميزه الناس في جميع أنحاء العالم المختلفة، حتى لو لم نفعل ذلك جميعًا في نفس الوقت بالضبط. ومع ذلك، فإنه يثير السؤال - من آخر دولة تدخل عام الجديد 2023؟.

يحتفل الناس بالعام الجديد 2023، ولكن هناك فروق في توقيت الاحتفال برأس السنة من دولة لأخرى، وذلك يتوقف على الموقع الجغرافي.

وبحسب ما ذكره موقع "latestly"، تعتبر آخر المناطق التي تستقبل رأس السنة في العالم هي جزيرة بيكر وهولاند، وهي جزر غير مأهولة، تقع بالقرب من الولايات المتحدة، حيث يبدأون الاحتفال في الساعة 12 مساءً بتوقيت جرينتش وهو ما يوافق الساعة 2 ظهرا في القاهرة يوم 1 يناير.

جزيرة بيكر هي جزيرة مرجانية غير مأهولة تقع إلى الشمال مباشرة من خط الاستواء في المحيط الهادئ بحوالي 3100 كيلومترا جنوب غرب هونولولو، وهي جزيرة تقع في منتصف الطريق تقريبا بين هاواي وأستراليا، وهي تابعة للولايات المتحدة، ويعتبر الجار الأقرب لها هي جزيرة هاولاند.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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