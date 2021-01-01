في 2023 خدمات مجانية من الأحوال المدنية للمواطنين.. اعرفها

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بطاقة الرقم القومي


يقدم قطاع الأحوال المدنية العديد من الخدمات المجانية للمواطنين في عام 2023، بالتزامن مع احتفالية «قادرون باختلاف»، بإيفاد مأمورية خاصة من القطاع إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع مؤسسة الأحداث الضالين من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمرج في القاهرة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للنزلاء من فاقدي الأهلية وذوي الهمم وتلبية كافة متطلباتهم من مصدرات القطاع المميكنة.

خدمات مجانية من الأحوال المدنية للمواطنين في 2023
خدمات مجانية من الأحوال المدنية للمواطنين في 2023، تأتي في إطار الحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

«الوطن» تستعرض للقراء خدمات الأحوال المدنية المجانية لذوي الإعاقة وهي كالتالي:

- شهادة الميلاد.

- شهادة الوفاة.

- بطاقة الرقم القومي.

- وثيقة الزواج.
- وثيقة الطلاق.

- قيد عائلي.

- ترجمة الوثائق.

تسهيلات لاستخراج 7 خدمات إلكترونية
وفي سياق متصل وفرت الأحوال المدنية تسهيلات لاستخراج 7 خدمات إلكترونية وهي كالتالي:

- اتصل على رقم الخط الساخن للسجل المدني المعلن وهو 16582.

- تحديد مكان استلام الوثيقة المستخرجة عن طريق البريد للوصول إلى المنزل أو أي مكان آخر.

- في حالة استخراج الوثائق أونلاين يجب الدخول على منصة الأحوال المدنية سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد أو غيرها.

- اختيار نوع الخدمة من الخدمات السبع المقدمة من الأحوال المدنية.

- إدخال البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال الوثيقة عليه.

- لا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولي بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب إلى محل السكن.

المصدر: الوطن

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