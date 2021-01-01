في 2023 خدمات مجانية من الأحوال المدنية للمواطنين.. اعرفها

يقدم قطاع الأحوال المدنية العديد من الخدمات المجانية للمواطنين في عام 2023، بالتزامن مع احتفالية «قادرون باختلاف»، بإيفاد مأمورية خاصة من القطاع إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع مؤسسة الأحداث الضالين من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمرج في القاهرة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للنزلاء من فاقدي الأهلية وذوي الهمم وتلبية كافة متطلباتهم من مصدرات القطاع المميكنة.
خدمات مجانية من الأحوال المدنية للمواطنين في 2023
خدمات مجانية من الأحوال المدنية للمواطنين في 2023، تأتي في إطار الحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.
«الوطن» تستعرض للقراء خدمات الأحوال المدنية المجانية لذوي الإعاقة وهي كالتالي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!