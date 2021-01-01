أفكار لهدايا رأس السنة مناسبة للزوجة أو الخطيبة



أفكار لهدايا رأس السنة أفكار لهدايا رأس السنة

يحرص الرجل على شراء الهدايا التي تتسم بطابع رومانسى لإهدائها لزوجته أو خطيبته في المناسبات المختلفة، ولأننا نستقبل عام جديد، يبحث العديد من الرجال على هدايا مناسبة ولكن قد يشعر بعضهم بالحيرة ولا يستطيع شراء هدية مناسبة، ولهذا نستعرض في التقرير، أفكار لهدايا مناسبة للزوجة أو الخطيبة.



أفكار لهدايا مناسبة للزوجة أو الخطيبة

بوكس بابا نويل



يمكن شراء "بوكس" يحتوى على دمية سانتا كلوز أو بابا نويل، وبعض الإكسسوارات مثل سلسلة وبلورة صغيرة، وبعض الكرات الملونة الصغيرة لتزيين الصندوق، مع لافتة مدون عليها عبارة "سنة سعيدة ".



بوكس عملى



وإذا كانت الخطيبة أو الزوجة عملية وتفضل الهدايا التي تحتوى على أشياء تستطيع أن تستخدمها في حياتها اليومية، يمكن تصميم صندوق صغير يحتوى على مفكرة وقلم و"مج حرارى" ولا مانع من إضافة بعض الهدايا الأخرى التي عبارة عن إكسسوارات مثل دمية دب الباندا مع بلورة صغيرة مع تدوين عبارة "سنة سعيدة" على الصندوق أو أي عبارة أخرى يريد الرجل إهدائها لحبيبته.

قد يعجبك أيضا...

بلورةوإذا كانت الخطيبة أو الزوجة تفضل الهدايا البسيطة وفى نفس الوقت خيالية، يمكن شراء بلورة تحتوى على دمية سانتا كلوز أو بابا نويل، وبعض الكرات البيضاء التي تشبه كرات الثلج، مع بعض قطع الشيكولاتة المفضلة للخطيبة أو الزوجة، وبطاقة تحتوى على بعض العبارات الرقيقة لإهدائها لها.بوكس مكياجويمكن تصميم صندوق يحتوى على بعض أدوات المكياج المفضلة للخطيبة أو الزوجة مع إضافة أول حرف من أسمها و دمية سانتا كلوز أو بابا نويل، وبلورة صغيرة تحتوى على كرات بيضاء تشبه كرات الثلج، مع شجرة الأرز .بوكس الحلوىويمكن تصميم صندوق صغير، يحتوى على بعض الحلوى المفضلة للخطيبة أو الزوجة، مع دمية "بابا نويل"، وتغليف الصندوق لإهدائه.