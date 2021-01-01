إزاى تعلمى أطفالك يحبوا بعض وتكون علاقتهم أقوى؟



إزاى تعلمى أطفالك يحبوا بعض إزاى تعلمى أطفالك يحبوا بعض

دوام الحب والحنان بين الأشقاء يحتاج من الأمهات أن تبنى جسور تواصل بينهم ويغرسون الحب والإهتمام المتبادل بينهم والشعور بالأمان بالتساوي بينهم أيضاً في عدة خطوات تساعد على جعل العلاقة بين الأشقاء بها حميمية و بر وحب ولأن هذا أيضاً وفقاً لأخلاقنا الجميلة التى نشأنا عليها، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز النصائح لتعود الطفل على حب أخواته والتعامل بود وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل سلوك.



المساواة بين الأشقاء في الحب والعطاء:

يجب على الأمهات أن يساون فى الحب والإهتمام بين أبنائهم ولا يجعلون طفل يفوز باهتمامهم دون الأخر وخاصة الطفل الأخير، غالباً ما يكون له الأولوية في منح الحب.



تجنبي التميز:

يجب على الأم أن تعلم أطفالها التعاون بينهم خاصة في الأعمال المنزلية، فلا تجعل طفل واحد يقوم بمفرده في تأدية بعض المهام دون الآخر، حتى يتعلمون المساواة فى التعامل ويتبادلون الألعاب معاً حتى لا يتعلمون الأنانية.

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توزيع الأشياء بالتساوي:عليكِ توزيع وتقسيم الأشياء بالتساوي، فلا تشترى لأحدهم دون الأخر، أو اهتمامك يكون لطفل واحد على حساب الأخر .الاستثمار في المناسبات:استثمري المناسبات كأعياد الميلاد واجعلي أطفالك يتبادلون الهدايا فيما بينهم والاحتفال سويا يعطى الشعور بالحب والإهتمام فيما بينهم .التواصل:وضحى لأطفالك أهمية وجود جسور للتواصل بين الأشقاء وأن الشقيق مصدر رعاية وحب لشقيقه وكونى قدوة لهم مع أخوتك وعائلتك في الإهتمام وصلة الرحم وعلميهم البر والحنان، فالأطفال يقلدون السلوك الإيجاب.الحماية الزائدة:الحماية الزائدة لطفل على حساب الأخر تؤدى إلى نتائج سلبية بين الأشقاء والتفرقة في المعاملة أمر غير مرغوب به ويزيد الفجوة بينهم، أيضًا امنحيهم الحب وكونى عادلة بينهم.المشاركة في اللعب:شاركيهم اللعب فى أوقات الفراغ، وعلمي أطفالك المشاركة فيما بينهم، وعلمي أطفالك أيضاً مشاركة أشقائهم في جميع المناسبات واغرسي بينهم معنى الإيثار والحب والحنان.إنهاء الخلافات:تدخلي بينهم في حالة الخلاف أو المشاحنات وعليكِ بعدم الإنحياز لأحدهم وعلميهم ثقافة الإعتذار في حالة الخطأ.اغرسي فيهم الحب:التقبيل والأحضان لأطفال يغرس فيهم الحب فالقبلات في الصلح بينهم يعزز الحب ودفء العلاقة بينهم بدون مشاحنات، وطبقي قوانين المنزل على الجميع وعلى الجميع الإلتزام بها، فلا لتدليل طفل دون الأخر فلابد ان يتعلم الطفل واجباته نحو أشقائه ومساعدتهم، أيضًا وعلميهم التعاطف في حالة مرض أحدهم والإهتمام والرعاية والقيام بأداء مهامهم فى حالة التعب وتقديم المساعدة فيما بينهم .