تفاصيل .. رونالدو وقع العقد مع النصر السعودي

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رونالدو

ذكرت وسائل إعلام غربية وعربية، مساء الجمعة، أن نادي النصر السعودي أبرم اتفاقا مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالد، ينضم بموجبه الأخير إلى صفوف النادي.

وقال موقع سي بي أس سبورتس الأميركي، نقلا عن مصادر قريبة من نادي النصر السعودي إن "رونالدو وقع العقد لمدة موسمين ونصف".

وذكر الموقع أن رونالدو وضع توقيعه على العقد بعد ظهر الجمعة، فيما ينتظر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة في غضون ساعات.

وتنهي الصفقة فترة وكالة مجانية وجيزة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا ، والذي تم إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وكانت تقارير إعلامية توقعت خلال الأسابيع الأخيرة أن يبرم الطرفان اتفاقا، يتوقع أن يستمر حتى يونيو 2025.

وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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