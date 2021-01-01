تفاصيل .. رونالدو وقع العقد مع النصر السعودي

ذكرت وسائل إعلام غربية وعربية، مساء الجمعة، أن نادي النصر السعودي أبرم اتفاقا مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالد، ينضم بموجبه الأخير إلى صفوف النادي.
وقال موقع سي بي أس سبورتس الأميركي، نقلا عن مصادر قريبة من نادي النصر السعودي إن "رونالدو وقع العقد لمدة موسمين ونصف".
وذكر الموقع أن رونالدو وضع توقيعه على العقد بعد ظهر الجمعة، فيما ينتظر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة في غضون ساعات.
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