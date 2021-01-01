خبراء يتحدثون .. عن سر اللقاء بين قيادات الجيش المصري والسعودي في الرياض



قيادات الجيش المصري والسعودي قيادات الجيش المصري والسعودي

كشف المفكر الاستراتيجي المصري مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، اللواء سمير فرج، أهمية زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر إلى السعودية.



وأوضح اللواء فرج، في تصريحات خاصة لـRT، أن الزيارة هي زيارة تنسيقية بين البلدين للفترة المقبلة، من أجل تنظيم التنسيق الأمني، وتنسيق أعمال التدريب المشترك خلال العام المقبل.



وشدد على أن التنسيق الأمني بين مصر والسعودية مستمر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، مشيرا إلى التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين.

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من جانبه، قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الزيارات المتبادلة والتنسيق الأمني بين مصر والسعودية مستمر، مشيرا إلى أن زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى السعودية تؤكد على توطيد أواصر التعاون بين البلدين والتنسيق للمرحلة المقبلة، مثل التدريبات المشتركة، وترسيخ الأمن القومي العربي، من خلال أعمال التأمين والتدريبات المشتركة.وأشار إلى أن مصر تولت خلال الفترة الماضية قيادة المجموعة المشتركة "153"، المسؤولة عن تأمين البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب ، مشيرا إلى أن الزيارة قد تكون شهدت تنسيق في هذا المجال، ولكن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى السعودية تكون أكبر وأشمل من كل هذا، موضحا أن الزيارة تشمل التنسيق على المستوى الاستراتيجي لكلا البلدين.وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد أعلن على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عاد إلى القاهرة بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية ، والتي التقى خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للإجتماع التاسع للجنة التعاون العسكرى المصري السعودي.وأسفرت إجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة ، بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة للبلدين.