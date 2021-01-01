شاومي تطلق ساعة ذكية مميزة بـ1800 جنيه..تتحدى سامسونج وأبل..

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كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن ساعة ذكية جديدة زودتها بمواصفات ممتازة، تنافس بها ساعات سامسونج وآبل.



وبحسب ما ذكره موقع "royalsblue"، تأتي الساعة الذكية الجديدة من شاومي Redmi Watch 3، مزودة بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 1.75 بوصة، وبدقة عرض 450 ×390 بكسل، تدعم معدل سطوع يبلغ 341 شمعة، قادرة على الوصول إلى أقصى سطوع يبلغ 600 شمعة.



سعر ومواصفات ساعة شاومي Redmi Watch 3

وتتميز ساعة شاومي Redmi Watch 3 بهيكل مستطيل الشكل وحواف مسطحة، مع إطارات معدنية، تبلغ أبعادها 42.6×36.6×10 ملميتر، وتزن 37 جرام، وتوفر الساعة زرا ماديا واحدا، تتضمن الميزات وظيفة Always-On Display، مما يضمن عرض المعلومات الأساسية دائما.

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وتعد ساعة Redmi Watch 3 بما يصل إلى 12 يوما من التشغيل على شحنة بطارية واحدة، وتتضمن ميزات مثل مراقبة النبض وتركيز الأكسجين، إلى جانب 121 وضعا للتمارين الرياضية، مدعوما بمستقبل GPS مدمج، ويتم تقريب القائمة باستخدام وظيفة التقاط المكالمات من الهاتف باستخدام اتصال Bluetooth، على التوالي، بالإضافة إلى ميكروفون مزود بوظيفة إلغاء ضوضاء الخلفية.وتعمل ساعة شاومي Redmi Watch 3 بنظام التشغيل Proprietary OS، كما تأتي الساعة محمية من الماء وفقا لمعيار ATM 5، مع مستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.وزودتها شاومي بشريحة الدفع الالكتروني NFC، وأنظمة GPS وGLONASS وGALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر لأقمار الصناعية، وبوصلة رقمية، وبطارية بسعة 289 مللي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بوضعية ترشيد استهلاك الطاقة.وتتوفر ساعة شاومي الجديدة Xiaomi Redmi Watch 3، مقابل سعر حوالى 70 يورو (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري).