لن تطلق Nintendo جهاز الألعاب Switch 2 في 2023

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أكدت تفاصيل جديدة شاركها أحد أعضاء “Digital Foundry” حول خطط Nintendo القادمة لأجهزة Switch على أن الشركة لا تخطط لإطلاق Switch 2 العام المقبل، كما أشار إلى أن الشركة قد تقدم تحديث لجهاز الألعاب في 2023.



أشارت بعض التسريبات التي نشرت خلال 2021 على أن شركة Nintendo تستعد لإطلاق إصدار Switch Pro، كما أوضحت التقارير بعض تفاصيل المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار.



ولقد قدمت Nintendo في شهر يوليو من عام 2021 جهاز Switch OLED، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة خططت في البداية لإطلاق إصدار Switch Pro، إلا أن التراجع العالمي لإنتاج الرقاقات أدى إلى إقتصار الترقية على الشاشة فقط.

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وتشير التوقعات إلى أن Nintendo تعمل على تطوير الجيل الجديد من أجهزة Switch، كما أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن الجيل الجديد من جهاز الألعاب يأتي مع رقاقة معالج Nvidia Tegra T239، أيضاً من المتوقع أن يدعم الإصدار القادم دقة 4K وتقنية DLSS أو DLSS 2.0، ومن المتوقع أيضاً يدعم الجهاز معدل تحديث 120 Hz.