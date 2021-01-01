يوضح تقرير تفاصيل جديدة حول Galaxy S23 Ultra ويكشف عن بعض لمحات Galaxy S24 Ultra



Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Ultra

تعود التسريبات لتسليط الأضواء على هاتف Galaxy S23 Ultra القادم من سامسونج، كما تكشف أيضاً عن بعض اللمحات لمواصفات S24 Ultra.



ولقد أوضح التقرير الذي جاء من “Ice universe” الآداء المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S23 في الأسواق، كما إستهدف التقرير التركيز على Galaxy S23 Ultra بشكل خاص.



أيضاً يؤكد التقرير على الترقيات الداخلية المقدمة من سامسونج في إصدار S23 Ultra، بينما يأتي الهاتف بتصميم خارجي يحاكي S22 Ultra، ويأتي التغيير المتوقع في التصميم مع إنطلاق إصدار S24 Ultra الذي ينطلق للأسواق في 2024.

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أيضاً أكد التقرير على المنافسة التي تواجهها العملاق الكوري في الأسواق قريباً مع هاتف Vivo X90 Pro Plus الذي يتميز بالتكبير البصري حتى 3.5 مرة، والذي يتفوق على التكبير البصري المميز لهاتف Galaxy S22 Ultra، كما يؤكد التقرير على أنه منافس قوي أيضاً لهاتف S23 Ultra.من جانب أخر تشير توقعات Ice universe إلى أن سامسونج قد تتجه لإطلاق إصدار S23S Ultra في وقت لاحق العام المقبل، والذي يأتي بتغييرات جديدة.يذكر أن سامسونج لم تنجح في تحقيق هدفها في الوصول لمبيعات 30 ميلون وحدة من سلسلة Galaxy S22، كما يؤكد التقرير الجديد أن مبيعات سلسلة Galaxy S23 لن تختلف عن الجيل السابق.ولقد سلط التقرير الضوء على إصدار سامسونج القادم Galaxy S24 Ultra، الذي يأتي بترقية أكبر في ميزة التكبير من خلال عدسات periscope جديدة.