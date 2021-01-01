تكشف إعلانات ترويجية عن تفاصيل جديدة حول Motorola ThinkPhone



Motorola ThinkPhone Motorola ThinkPhone

كشفت أحدث التسريبات المصورة من حملة موتورولا الترويجية عن تصميم هاتف Motorola ThinkPhone إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.



أعُتمد هاتف Motorola ThinkPhone في قاعدة بيانات 3C خلال الفترة الماضية، بينما كُشِف عن الصور الرسمية عبر SnoopyTech على منصة تويتر اليوم.



وتشير التوقعات إلى أن هاتف ThinkPhone يستهدف دعم المستخدمين في العمل بشكل خاص على غرار أجهزة ThinkPad من Lenovo.

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أيضاً من المتوقع أن يتضمن الهاتف مواصفات تدعم الإنتاجية بكفاءة وتركيز أعلى، كما تؤكد الصور الرسمية على تصميم مضغوط للهاتف يتضمن ثلاثة من الأزرار في الجانب الأيمن، كما يأتي الزر الإضافي باللون الأحمر في الجانب الأيسر.وتؤكد الصور الترويجية على أن هاتف ThinkPhone يدعم العمل بسلاسة مع أجهزة الحاسب، حيث تكشف الصور عن إختيارات مثل الشاشة، وعكس واجهة الهاتف، وأيضاً webcam.أيضاً من بين المهام التي يمكن تنفيذها عبر إتصال الهاتف بأجهزة الحاسب إستقبال المكالمات، والرسائل، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وهي مميزات قدمت من سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy وأجهزة الحاسب عبر نمط DeX.ويظهر Motorola ThinkPhone في الصور بتصميم بنقوش في الغطاء الخلفي، كما يدعم معايير IP لمقاومة الماء والغبار، أيضاً تظهر الكاميرة في الجهة الخلفية بتصميم مستطيل يتضمن ثلاثة من المستشعرات.أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ومن المتوقع أن يضم شاشة OLED بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 144Hz.