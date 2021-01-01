تصطف جميع كواكب المجموعة الشمسية في سماء الأرض الليلة في حدث لا يفوَّت

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مع اقتراب عام 2022 من نهايته، يمكن لمراقبي السماء مشاهدة جميع كواكب نظامنا الشمسي (باستثناء الأرض) معا في السماء.



ويمكن رؤية كل من عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت بالعين المجردة.



وفي غضون ذلك، يمكن ملاحظة الكوكبين الخارجيين، أورانوس ونبتون، باستخدام منظار أو تلسكوب.

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وستصطف الكواكب الخمسة المرئية بالعين المجردة، في سماء مساء الأربعاء 28 ديسمبر، بدءا من الأفق الجنوبي الغربي، بحسب الترتيب التالي: الزهرة وعطارد وزحل والمشتري والمريخ.وسيكون من الصعب رؤية كوكب عطارد، أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، بالعين، لكن من الممكن أن تكون ظروف السماء المظلمة مناسبة.ويمكن العثور على أورانوس بين المريخ والمشتري، بينما سيكون نبتون بين زحل والمشتري، وسيكونان مرئيين فقط من خلال منظار أو تلسكوب.ويقول جيانلوكا ماسي، عالم الفلك في مشروع التلسكوب الافتراضي، إنه في حين أن ظهور جميع الكواكب الأخرى ليس نادرا بشكل خاص، إلا أنه يوفر فرصة رائعة لمشاهدة السماء.قال ماسي لموقع "نيوزويك": "يحدث ذلك من وقت لآخر، لكنه دائما يمثل مشهدا مذهلا".وتحدث مثل هذه "الجولات الكبرى" كل عام إلى عامين تقريبا، في المتوسط. وفي يونيو 2022، تمكم مراقبو السماء من مشاهدة خمسة كواكب - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل - مرتبة في تحاذٍ نادر لم يحدث مثله منذ عام 1864.