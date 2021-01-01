رد رسمي من «أوبو» بعد شائعات خروجها من السوق المصرية



أوبو أوبو

أعلنت شركة أوبو أنه لا صحة على الإطلاق حول ما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصرية.



وأكدت أوبو، في بيان رسمي، نشُر عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كل أنشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه.



وتابعت أن الشركة تلتزم على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط أوبو للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة.

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وأشارت إلى أنها ستواصل البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر أوبو في التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعى دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري. هذا وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية خلال الفترة الماضية أن شركة أوبو قامت بتسريح العمال وغلق بعض فروع الشركة نظرًا لأنها تنوي الخروج من السوق المصرية خلال الفترة الجارية.