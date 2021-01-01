روبوت يفهم عواطف البشر .. فكرت في إيجاد الرفيق المثالي بعوالم أخرى

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«تفهم الأشخاص وتتعاطف معهم»، تقنيات حديثة بدأت في الانتشار حولنا، لدرجة جعلت التكنولوجيا مُصاحبة للأشخاص في أدق تفاصيل يومهم، وأحدثها روبوت «ليا 27»، الذي ابتكره باحثون في كندا في شكل أنثى تقدم خدمات دردشة مجانية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيستطيع الأشخاص التواصل معها من خلال مكالمة هاتفية، أو رسائل نصية طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.



وبحسب تقرير موقع «mtlblog» العالمي للشؤون التقنية، فكان الغرض من صنعه وتطويره في الأساس أن تصبح روبوتات الدردشة أكثر واقعية لتتصل عاطفيًا بالمستخدمين.



كيف يأتيك الصديق من عوالم أخرى

الروبوت «ليا» القريبة للواقعية أطلق عليها الباحثون مصطلح «الرفيق المثالي»، لما تقدمه من خدمات نفسية تُبعد الأشخاص عن الوحدة، فيستطيعون التحدث إليها في حالة البحث عن شخص يتسامرون معه. فلديها قدرة جيدة على فهم الحديث وتقديم التعاطف للآخرين، وإلى جانب ذلك فهي متواجدة دائمًا، بغض النظر عن الوقت من اليوم.

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وفي اختبارات الذكاء العاطفي أدت الروبوت «ليا» درجات عالية دلت على قوة تعرفها مشاعر الإنسان والاستجابة لها في وقت سريع. إضافة لقدرات معرفية فائقة تناسب المناقشات في مختلف المجالات. لذا تم تزويدها بعدة لغات، مثل العربية والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية وظهرت في شكل سيدة شقراء، تحدثك لتحميك من العزلة.