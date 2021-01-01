تعرف على مميزات Chrome Web Store .. نصائح لتحقيق الاستخدام الأمثل للمتجر



Chrome Web Store Chrome Web Store

أتاح سوق «كروم» الإلكتروني والمعروف بـ Chrome Web Store العديد من التطبيقات والإضافات للمتصفح الشهير الذي يستخدمه الملايين حول العالم، فمن خلال Chrome Web Store يمكن إضافة المزيد من التطبيقات أو الإضافات لتسهيل التصفح واستخدام الإنترنت، وهذا المتجر متاح منذ عام 2010.



Chrome Web Store

أطلقت شركة جوجل متجر كروم الإلكتروني Chrome Web Store في 2010 ثم في 2011 أصبح جزءا من متصفح جوجل كروم، وأصبح يحتوي على ما يزيد عن 20 ألف إضافة أو تطبيق يمكن تحميلها وإضافتها للمتصفح.



وتتعدد الإضافات التي يتيحها سوق كروم الإلكتروني فتشمل الإضافات العديد من الفئات منها فئات لأدوات البحث ومطوري البرامج والأخبار والطقس والتسوق والرياضة والصور والترفيه وغيرها من الفئات، بجانب المظاهر التي يمكن إضافتها لتغيير شكل التصفح وألوانه والعناصر.

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وتعد مشكلة الإضافات الضارة والخبيثة هي الأزمة التي تضر بالمستخدمين بسببن، وفي يناير 2018 وجد باحثون أمنيون أربع إضافات ضارة رغم وصول عدد مرات تحميلها أكثر من 500 ألف تحميل، وفي فبراير 2022 أزالت الشركة إضافة شائعة يستخدمها أكثر من 2 مليون مستخدم بسبب التحديثات الضارة.Chrome Web Store – Androidوأتاحت جوجل أيضا ذات المتجر للهواتف والأجهزة بنظام أندرويد، من خلال Chrome Web Store – Android، ويقدم نفس الخدمات للمستخدمين بإضافة وتحميل التطبيقات والمظاهر للتصفح.ويمكن تثبيت منتجات مجانية من سوق Chrome الإلكتروني للحاسب الشخصي أو أجهزة أندرويد اللوحية أو الهواتف الذكية، وسيعرض سوق Chrome الإلكتروني المنتجات المتوفرة حسب لغة المتصفح والموقع الجغرافي، وللاستفادة من خدمات كروم ويب ستور، يمكن اتباع الخطوات التالية:استخدام متصفح جوجلادخل إلى موقع سوق جوجل الإلكتروني من هناhttps://chrome.google.com/webstore/category/extensionsاختيار الإضافات التي تريدها وتحميلها.كروم ويب ستوروباستخدام التطبيقات، المتاحة على كروم ويب ستور، يمكن للمستخدم إنشاء المستندات وتعديل الصور والاستمتاع بالألعاب والاستماع إلى الموسيقى والمزيد، حيث أن هناك نوعان من التطبيقات:التطبيقات التي تعمل مثل مواقع الويب المستخدمة بانتظام مثل Gmail أو تقويم جوجل.التطبيقات التي تعمل مثل برامج جهاز سطح المكتب، وتعتمد على بعض ميزات Chrome على سبيل المثال، Google Keep، وفي ما يلي بعض مزايا استخدام التطبيقات:يتم تثبيت التطبيقات بسرعة، بدون إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر أو المتصفح.تتوفر التطبيقات دائمًا عند مزامنة التطبيقات عبر أجهزة الكمبيوتر المتعددة.يتم تحديث التطبيقات دائمًا لأنه تتم استضافتها على الويب.لن تتسبب التطبيقات في تعطّل جهاز الكمبيوتر. وإذا كنت تواجه مشكلة مع أحد التطبيقات، يمكنك إغلاق علامة التبويب المخصّصة له.كما يمكن للمستخدم الاستفادة من الإضافات في كروم ويب ستور، وذلك لتحقيق استفادة أكبر من صفحات الويب التي يستخدمها، حيث تحقق تكل الإضافات بعض المزايا لاستخدامها، ومنها:لإضافة ميزات جديدة إلى تطبيقات الويب الحالية.الحصول على روابط ومعلومات ذات صلة في الصفحات.الحصول على الإشعارات في الوقت المناسب حول أحداث معيّنة.استخدامه كاختصارات عند ظهورها في شريط العناوين.وعند استخدام تلك الإضافات أو التطبيقات يجب مراعاة أن بعضها قد يحتاج إلى بعض الأذونات والبيانات قبل تطبيقها، كما أن بعضها قد يكون مدفوعا لذلك ينص، بعدة خطوات:قراءة بيانات الإضافة أو التطبيق جيدا.اختيار التطبيقات ذات المصدر الموثوق.يجب أن يتأكد المستخدم من الموافقة على تثبيت الإضافات التي يثق بها.تحميل الإضافة وإذا وجد بعض التغييرات في التصفح أو الإعلانات المزعجة فيمكن التراجع عنها من خلال المتصفح.