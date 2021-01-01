خبير يوضح .. كيف يتجسس «واتساب» على مستخدمينه؟

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يخاف العديد من مستخدمي تطبيقات المراسلة لفورية المختلفة، من الوقوع في فخ اختراق الهاتف أو التجسس عليهم من قبل المحترفين في هذا المجال، لذلك يحاول جميعنا حماية الهاتف المحمول وكافة التطبيقات عليه بجميع الطرق، من تحميل برامج الحماية، وتجنب الدخول على الروابط المرسلة، حتى لا تسهل عملية الاختراق وسرقة البيانات الشخصية الخاصة بنا.



في هذا السياق، يقول فاليري ستيبانوف رئيس مركز «T1» لأمن المعلومات، إن هناك خروقًا دقيقة بين الاستخدام الآمن لبعض من التطبيقات مثل تيليجرام وواتساب، فإذا كنت ليس على علم بها، فيمكن الوقوع في حيل المتسللين، وأن تصبح ضحية للتجسس.



وأوضح ستيبانوف، أنه يوجد خاصية موجودة بتطبيق تيليجرام، تسمح للمستخدمين البحث عن الأشخاص المقربين، وتُعرف بوظيفة «التجسس»، كذلك كل عام تقريبًا يكتشف تطبيق واتساب نقاط ضعف حرجة عديدة، تسمح بجمع كمية هائلة من البيانات، بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي، وفقًا لما ذكرته وكالة «prime» الروسية.

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وأضاف ستيبانوف، أن هذه البيانات هي مُعرفات الجهاز، وبيانات الاستخدام، والتحليلات، ووظائف التطبيق، التي يمكن استخدامها للعثور على سجل الشراء ومعلومات الدفع ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وبيانات الأعطال والأداء، وبالتالي يمكن للمتسلل بهذه الطريقة تهديد الشخص المعني بنشر هذه المعلومات.وتابع أن يجب عدم إهمال رسائل البريد العشوائي، ففي حالة إذا لم تكن مفعل الخصوصية في برنامج المراسلة، فسيكون هناك احتمالية كبيرة لتلقي عدد كبير من الدعوات والدردشات «الروبوتات»، وهى الطريقة الذي يستخدمها المخترقون للحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية وغيرها.وذكر الخبير الروسي، أنه من أجل الحماية من أي اختراقات أو تسلل، عند استخدام تطبيقات المراسلة الفورية، يجب اتباع بعض التعليمات، التي تتمثل في:- استخدام تحديد الموقع الجغرافي، فقط لتلك التطبيقات التي تكون هناك حاجة إليها.- وفيما يتعلق بالأمان العام لحسابك، يجب عليك دائمًا استخدام «المصادقة الثنائية» «2FA».- وتحديد الأشخاص الذين لديهم الحق في إرسال رسائل إليك أو الإضافة إلى الدردشات.