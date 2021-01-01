خبير يوضح .. كيف يتجسس «واتساب» على مستخدمينه؟

يخاف العديد من مستخدمي تطبيقات المراسلة لفورية المختلفة، من الوقوع في فخ اختراق الهاتف أو التجسس عليهم من قبل المحترفين في هذا المجال، لذلك يحاول جميعنا حماية الهاتف المحمول وكافة التطبيقات عليه بجميع الطرق، من تحميل برامج الحماية، وتجنب الدخول على الروابط المرسلة، حتى لا تسهل عملية الاختراق وسرقة البيانات الشخصية الخاصة بنا.
في هذا السياق، يقول فاليري ستيبانوف رئيس مركز «T1» لأمن المعلومات، إن هناك خروقًا دقيقة بين الاستخدام الآمن لبعض من التطبيقات مثل تيليجرام وواتساب، فإذا كنت ليس على علم بها، فيمكن الوقوع في حيل المتسللين، وأن تصبح ضحية للتجسس.
وأوضح ستيبانوف، أنه يوجد خاصية موجودة بتطبيق تيليجرام، تسمح للمستخدمين البحث عن الأشخاص المقربين، وتُعرف بوظيفة «التجسس»، كذلك كل عام تقريبًا يكتشف تطبيق واتساب نقاط ضعف حرجة عديدة، تسمح بجمع كمية هائلة من البيانات، بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي، وفقًا لما ذكرته وكالة «prime» الروسية.
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